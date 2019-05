Google miri uporabnike telefonov Huawei: preberite, zakaj je vaših skrbi konec

"Upoštevamo vse zahteve oblasti ZDA, a obenem zagotavljamo, da bodo storitve, kot so Google Play, in varnost, kot jo zagotavlja Google Play Protect, še naprej delovale na vaših napravah Huawei," je zapisal Google na svojem uporabniškem profilu operacijskega sistema Android družbenega omrežja Twitter.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.