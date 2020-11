Ericsson proti švedski izključitvi Huaweia

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni izvršni direktor švedskega proizvajalca telekomunikacijske infrastrukture Ericsson je dejal, da švedska odločitev o izločitvi Huaweia iz tamkajšnjih omrežij 5G omejuje svobodno konkurenco in trgovino.

Takšno razmišljanje je toliko bolj zanimivo, ker prihaja iz ust prvega moža družbe, ki bi s to prepovedjo imela največje koristi na svojem domačem švedskem telekomunikacijskem trgu.

Toda Borje Ekholm vztraja, da je pomembno imeti odprta tržišča in svobodno konkurenco.

"Zaradi konkurence smo dolgoročno boljši"

"Spadam med tiste, ki verjamejo, da zaradi konkurence dolgoročno postajamo boljše podjetje," je povedal Ekholm za časnik Financial Times.

Glavni izvršni direktor družbe Ericsson Börje Ekholm Foto: Ericsson

"Kratkoročno je to morda bolj boleče, a nas dolgoročno usmerja, da bomo bolj ustvarjalni in da bomo ustvarjali boljše izdelke za naše uporabnike," je še dejal.

Namesto v dražbo za frekvence na sodišča

Švedski telekomunikacijski regulator PTS je s svojim nedavnim sklepom izključil Huawei pri uvajanju tamkajšnjih mobilnih omrežij pete generacije, češ da bi njihova udeležba predstavljala grožnjo nacionalni varnosti, a je sodišče ukinilo dele tega sklepa.

Kmalu za tem so zato ustavili postopek za dražbo frekvenčnega prostora za bodoča mobilna omrežja pete generacije, že pred tem pa je Huawei, podobno kot v še nekaterih državah, kjer so na zadovoljstvo administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa sprejeli podobne odločitve, sprožil sodne postopke zaradi izločitve in utemeljitev zanjo, ki jih odločno zavračajo.

Nova gospodarsko-politična fronta?

Medtem ko so Huaweiu v tem trenutku zaprta vrata za 5G na Švedskem, je švedski Ericsson že sklenil posle za dobave delov radijske opreme pri vseh treh velikih kitajskih telekomunikacijskih operaterjih.

Kmalu po sodni prepovedi dela sklepa švedskega telekomunikacijskega regulatorja, ki je onemogočil sodelovanje kitajskih proizvajalcev pri uvedbi švedskih omrežij 5G, so ustavili postopek za izvedbo dražbe za podelitev ustreznih frekvenčnih območij. Foto: Ericsson

Toda kitajsko zunanje ministrstvo je zažugalo, da bi morala Švedska ukrepati glede svoje, kot ji pravijo, nepravilne odločitve za izločitev kitajskih podjetij Huawei in ZTE ter tako preprečiti negativen vpliv na poslovanje švedskih podjetij na Kitajskem.

Ericssonov evropski tekmec Nokia na zelo privlačnem velikem kitajskem trgu ni sklenil nobenega posla za 5G, poroča Reuters.

"Evropa spet tvega zaostajanje za Ameriko in Kitajsko"

Ekholm je za Financial Times še povedal, da bo vzpostavljanje novih telekomunikacijskih omrežij na splošno zamujalo in da bi se evropska politika morala usmeriti na čim hitrejšo uvedbo 5G.

Opozarja, da se je pri uvedbi četrte generacije mobilnih komunikacij (4G) Evropa preveč obotavljala, kar je Ameriki in Kitajski omogočilo, da prehiti Evropo in da vzpostavi prevlado na tem področju, ki jo ohranjata še danes. "Upočasnitev pri uvedbi 5G je gospodarsko tveganje in Evropa znova tvega zaostajanje," je prepričan Ekholm.