Slovenski del Facebookove tržnice z malimi oglasi Marketplace je v zadnjih tednih preplavila množica ponudb sicer razmeroma dragih izdelkov, kot so droni, računalniki in pohištvo, ki so na voljo po smešno nizkih (in pogosto enakih) cenah. Vse ponudbe vodijo do na prvi pogled slovenske spletne trgovine na naslovu xh-a7.com, ki pa jo brez dvoma upravljajo goljufi iz tujine. Kdor bo tam naročeval karkoli oziroma je to morda že storil, naj se pripravi na veliko razočaranje oziroma v najslabšem primeru celo zlorabo plačilne kartice.

Vse oglase, teh je več sto, ki vodijo do iste spletne trgovine, je na slovenski del Facebookove tržnice Marketplace objavila ena oseba, Wendy Santos.

Cena vseh izdelkov v oglasih, ki jih je na Facebook objavila Wendy Santos oziroma oseba, ki upravlja ta profil, je 66 evrov, pa čeprav gre za povsem različne predmete. Vsi oglasi obenem vodijo do spletne trgovine, kjer so vse cene znova enake, a nižje kot na Facebooku. Foto: Matic Tomšič

Ob ogledu njenega profila na Facebooku se zdi, da gre za resnično osebo, ki ji je morda nekdo ukradel oziroma za namen širjenja goljufije zlorabil uporabniški račun na Facebooku. Mogoče je sicer tudi, da gre za profil izmišljene osebe, pri katerem so goljufi uporabili ukradene fotografije naključne uporabnice Facebooka.

Oglasi slovenske brskalce po malih oglasih prepričujejo, da je cena izdelka tako nizka zato, ker je podjetje, ki ga prodaja, tik pred stečajem, zato mora nujno prodati ves svoj inventar. Povabi jih, naj za nakup obiščejo spletno trgovino na naslovu xh-a7.com.

Spletna trgovina Življenje doma obiskovalca takoj pozdravi s polomljeno slovenščino, domnevno pa prodaja elektroniko, sem spadajo tudi električna kolesa, in raznorazno pohištvo. Cene vseh prikazanih izdelkov so od cen, ki jih poznamo iz naših (resničnih) trgovin, nižje tudi do 98 odstotkov. Za enega od Panasonicovih digitalnih brezzrcalnih fotoaparatov namreč želijo le 46,19 evra, redna cena pa je skoraj 2.400 evrov, na primer.

Na spletni strani je beseda popust prevedena kot "izklop". Polomljena in mestoma nelogična uporaba slovenskega jezika je zelo velik opozorilni znak, da imamo opravka s prevaranti. Drugi večji pokazatelj so seveda bizarno nizke cene. Foto: Matic Tomšič

Sumljivo nizke cene so prvi opozorilni znak, drugi pa, da so znižane cene vseh izdelkov enake. Prav vsak artikel namreč stane točno 46,19 evra.

Tretji opozorilni znak: Kdo je v ozadju spletne trgovine, kdo jo vodi, kje ima sedež, kdo so odgovorne osebe? To je vprašanje za milijon evrov. Tega podatka na spletni strani namreč ni nikjer, na dnu je zgolj zapisano: Shop Inc. Vse pravice pridržane. Resnična družba, registirana kot Shop Inc., je britansko podjetje, ki tudi pod imenom Choice Wholesale prodaja pisarniško opremo.

Četrti opozorilni znak: Ikone družbenih omrežij na dnu spletne strani ne vodijo do profilov trgovine, temveč zgolj na domače strani Facebooka, Twitterja in Instagrama.

Peti opozorilni znak: Med podatki za stik najdemo dva e-poštna naslova: service-aftersales@outlook.com in stimpleloriofx@gmail.com. Manjši rdeči klicaj je že to, da spletna trgovina uporablja e-poštna predala javnih servisov Gmail in Outlook, a to sicer še ne pomeni, da gre nujno za znak goljufije, saj ju občasno uporabljajo tudi nekatere legitimne manjše spletne trgovine. Večji rdeči klicaj je dejstvo, da preprosto iskanje z Googlom razkrije, da sta oba e-poštna naslova povezana z več preteklimi spletnimi prevarami, obenem pa sta kot metoda za stik s "prodajalcem" navedena tudi pri številnih drugih še vedno aktivnih "spletnih trgovinah".

Šesti opozorilni znak: Spletna stran xh-a7.com je bila, sodeč po podatkih WhoIS, registrirana in postavljena šele 31. maja letos, nazadnje pa posodobljena šele pred dobrim tednom dni. Že kratko obdobje delovanja spletne strani je v kombinaciji z vsemi predhodno naštetimi dejavniki praviloma pokazatelj, da gre za delo goljufov, toda na tej spletni strani to razkriva še razdelek "Politika pošiljanja", v katerem je navedeno, da bo dostava pošiljk zaradi epidemioloških ukrepov in virusa SARS-CoV-2 morda trajala od 25 do 30 dni. Takšni ukrepi že nekaj časa ne veljajo več tako rekoč nikjer na svetu, kar zelo verjetno pomeni, da gre za generično besedilo, ki ga goljufi že nekaj časa, verjetno let, prenašajo z ene lažne spletne trgovine na drugo.

Sedmi opozorilni znak: Čeprav želi obiskovalca prepričati v nasprotno, trgovina ni ekskluzivno slovenska, kar bo pozornemu opazovalcu zaradi polomljenih in mestoma nelogičnih prevodov vsebine v slovenščino najverjetneje hitro jasno. Z naročili v prav tej spletni trgovini, ki pa je bila prilagojena njihovi geografski lokaciji, so se namreč opekli tudi že v tujini (vir).

Osmi opozorilni znak: Do zadnje podrobnosti enaka trgovina domuje oziroma je domovala tudi na drugih internetnih domenah (hnnaa.com, cogck.com, ayssss.com, če jih naštejemo samo nekaj), kar najverjetneje pomeni, da goljufi mečejo karseda široko mrežo.

Foto: Matic Tomšič

Kupci v tovrstnih "trgovinah" v veliki večini primerov postanejo žrtev dveh različnih prevar. V enem primeru naročeni izdelek dobijo, a je izredno slabe kakovosti oziroma ponaredek, prejmejo lahko tudi nekaj čisto drugega, na primer denarnico namesto športne obutve.



V drugem primeru, in ta je veliko pogostejši, ne dobijo ničesar, a ne le to: če so plačali s kreditno kartico, je zelo verjetno, da so podatke o njej na pladnju izročili goljufom in se s tem izpostavili zlorabi. Pristojne institucije, kot je slovenski SI-CERT, žrtvam takšnih prevar svetujejo, da v primeru plačila s kreditno kartico v eni od tovrstnih trgovin kartico takoj prekličejo, hkrati pa se pri svoji banki pozanimajo glede postopka vračila denarja (t. i. chargeback).