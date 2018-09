"Česa takega nisem pričakoval," si o Štajerski vardi mislijo v tujini

Fotografije in videoposnetki, na katerih se pod vodstvom nekdanjega predsedniškega kandidata Andreja Šiška uri tako imenovana Štajerska varda, so na številne odzive naleteli ne le na slovenskem delu spleta in družbenega omrežja Facebook, temveč tudi na Redditu, daleč najbolj obiskanem spletnem forumu. Prizori iz slovenskih gozdov tuje uporabnike spleta sicer manj skrbijo in bolj zabavajo.