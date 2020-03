Brzdanje koronavirusa: slika, ki jo nujno pokažite dvomljivcem

Kliknite na sliko za povečano različico. Foto: Matic Tomšič

Zgornji graf prikazuje dve različni tako imenovani epidemični (tudi epidemiološki) krivulji, kar je orodje za lažjo vizualizacijo izbruha bolezni in njenega poteka.

Graf, ki se je po spletu začel širiti po 4. marcu z objavo medija The Economist, na zelo preprost način, torej brez znanosti, ki je v ozadju, laikom razloži, zakaj je uvajanje ukrepov za zajezitev širjenja bolezni tako zelo pomembno.

Prva krivulja predstavlja nenadzorovano širjenje koronavirusa brez kakršnih koli sprejetih ukrepov za omejevanje prenosa bolezni. Kot je razvidno iz grafa, se število okužb zaradi visokega faktorja rasti obolelih vzpenja zelo hitro in daleč presega kapacitete javnega zdravstva (prekinjena črta), ki je v tem primeru preobremenjeno.

Kapacitete javnega zdravstva so v tem primeru ključna vrednost. Če je javno zdravstvo preobremenjeno oziroma njegove kapacitete ne dohajajo števila primerov okužb, bo v zelo kratkem času veliko hudih primerov bolezni in smrti.

Epidemično krivuljo pomagajo sploščiti ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni. Ti lahko segajo od zelo preprostih, kot je umivanje rok, do bolj drastičnih, kot sta začasna popolna ukinitev javnega življenja z zaprtjem šol, restavracij, kinodvoran, fitnesov in prepoved prehajanja državnih mej za potniški promet.

Kot je razvidno iz grafa, ki sicer ni nobena novost, saj zdravstvene avtoritete na takšno postopanje opozarjajo že leta, se upoštevanje ukrepov odraža v bistveno nižji obremenitvi javnega zdravstva.

Francoski predsednik Emmanuel Macron meni, da sta odločitvi Slovenije in Avstrije o zaprtju mej z Italijo slabi, a epidemični graf se z njim ne strinja, pravzaprav mu nasprotuje. Za čim večjo sploščitev epidemične krivulje je namreč nujna začasna omejitev ali celo prekinitev stikov s potencialnimi prenašalci virusa oziroma bolezni, kar so Italijani glede na to, da je sosednja država ob Kitajski največje žarišče koronavirusa na svetu, vsekakor lahko. Foto: Reuters

Morda bo res zbolelo veliko ljudi, a bodo primeri bolj časovno razpršeni. To pomeni, da bodo bolniki deležni boljše oskrbe oziroma zdravnikom ne bo potrebno sprejemati težkih odločitev glede prednostne obravnave pacientov. Posledica tega je lahko manj smrti in najresnejših primerov bolezni.

Primer postopne sploščitve epidemične krivulje v Južni Koreji, ki je v torek v primerjavi z 29. februarjem zabeležila skoraj devetkrat manj novih primerov koronavirusa:

Amazing! What South Korea is doing is really bending their #Covid19 epidemic curve. Only 131 new cases today, versus 909 on Feb. 29.

It's not just China. This clearly can be done. https://t.co/sueAO9XLF7 pic.twitter.com/Bw7WX1s9nM