Stoletni Kitajec okreval po okužbi z novim koronavirusom

Moškega so v bolnišnico v Wuhanu, ki je žarišče izbruha novega koronavirusa, sprejeli 24. februarja s simptomi okužbe. Zdravili so ga s protivirusnimi zdravili, tradicionalno kitajsko medicino in terapijo s plazmo. Iz bolnišnice so ga odpustili v soboto, je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Razmere na Kitajskem se počasi umirjajo

Novi koronavirus se je decembra lani prvič pojavil v 11-milijonskem Wuhanu, glavnem mestu province Hubei, nato pa se je razširil po vsej Kitajski, od tam pa po celem svetu. Medtem ko število okužb po svetu še naprej narašča, se razmere na Kitajskem počasi umirjajo, piše STA.

V nedeljo so potrdili 22 žrtev novega koronavirusa, kar je najmanj od začetka izbruha konec lanskega leta. Potrdili so 40 novih primerov okužbe, a že drugi dan ni bilo lokalnega prenosa okužbe zunaj najbolj prizadete province Hubei. Na Kitajskem je covid-19 zahteval skupno 3119 življenj, do zdaj se je okužilo 80.635 ljudi, še piše STA.