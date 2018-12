Brezplačen javni prevoz po vsej državi? Da (morda), a v Luksemburgu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če bodo obveljali načrti koalicijske vlade Xavierja Bettela, ki je včeraj drugič prisegel kot premier Velikega vojvodstva Luksemburg, bo ta država poleti 2019 ali najpozneje v začetku leta 2020 postala prva na svetu, kjer bodo ves javni prevoz, torej vlake, tramvaje in avtobuse, potniki lahko uporabljali brez nakupa vozovnic.

Čez dan skoraj petkrat več ljudi kot ponoči

V Luksemburgu imajo težave z zelo hudimi prometnimi zamaški. Statistike za leto 2016 kažejo, da je v tej majhni državi povprečen voznik v prometnih zastojih zapravil kar 33 ur.

V mestu Luxembourgu, prestolnici majhne države s približno 600 tisoč prebivalci, sicer živi (samo) 110 tisoč prebivalcev, a se jih vsak dan v mesto zaradi službe, šole ali drugih obveznosti pripelje še 400 tisoč (od tega polovica iz ne preveč oddaljenih delov Francije, Nemčije in Belgije).

O načinu izvedbe še intenzivno razmišljajo

Z uvedbo brezplačnega javnega prevoza bodo odpadli stroški distribucije in prodaje vozovnic, pa tudi nadzora vozovnic v tramvajih, avtobusih in vlakih, so poudarili v luksemburški vladi, ki intenzivno razmišlja o izvedbenih podrobnostih tega načrta.

Eno izmed odprtih vprašanj je, ali bi se ukinitev vozovnic nanašala tudi na vagone in vlake prvega razreda, poroča britanski časnik The Guardian.

Foto: Pixabay

Bolj kot o brezplačnem tramvaju luksemburška javnost govori o konoplji

Toda uvedba brezplačnega javnega prevoza ni tisti načrt novega starega luksemburškega premierja, o katerem tamkajšnja javnost te dni največ razpravlja.

Med načrti vlade Bettelove Demokratske stranke in Socialistične delavske stranke namreč najdemo tudi legalizacijo nakupa, posesti in uporabe marihuane v rekreativne namene in (z veliko manj nasprotujočih mnenj v javnosti) uvedbo dveh novih državnih praznikov.

Za mladi do 20. leta je javni prevoz že brezplačen

Luksemburška vlada je sicer že v prejšnjem sklicu sprejela kar nekaj spodbud za intenzivnejšo uporabo javnega prevoza. Tako je od letošnjega poletja, kot še poroča The Guardian, v Luksemburgu za vse mlade do 20. leta starosti javni prevoz brezplačen (kar bi z omenjenimi načrti želeli razširiti na vse starostne skupine), prav tako so v številnih srednjih šolah uvedli brezplačne šolske avtobuse.

Vsakodnevnim potnikom je v Velikem vojvodstvu na voljo priložnostna vozovnica za dva evra, ki jim omogoča kar dve uri uporabe javnega prevoza. Ker je Luksemburg velik približno za osmino Slovenije, lahko s to vozovnico potniki najverjetneje pridejo kamorkoli znotraj države.

In kako je pri nas?

Pri nas smo verjetno še vedno zelo daleč od česa podobnega, kot se obeta v Luksemburgu, saj tudi v večjih slovenskih mestih (ali pa vsaj v prestolnici) še nismo dočakali niti enotne vozovnice, ki bi, tako kot v številnih evropskih mestih, omogočala uporabo vseh prevoznih sredstev na območju istega mesta.

Če namreč želite na primer z vlakom (v šestih minutah) priti iz Stegen v središče Ljubljane (in se izogniti zastojem na mestnih ulicah, ki jim mestni avtobusi ne morejo ubežati) ter potem z mestnim avtobusom nadaljevati v Trnovo, ste še vedno prisiljeni kupiti dve ločeni vozovnici. Česa takega potnikom že v bližnjem Gradcu ni treba početi.

So pa pri nas nekatera manjša mesta vendarle uvedla brezplačen mestni prevoz. Tako se v Postojni, Velenju in Novi Gorici (razen na progi, ki pelje v italijansko Gorico) lahko z mestnimi avtobusi zapeljete brez vozovnice, a žal njihovi vozni redi (iz ekonomskih razlogov) le niso tako obsežni, da bi se lahko potniki v celoti in v vsakem delu dneva povsem zanesli na javni prevoz.