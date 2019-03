Enajsti najbogatejši Slovenec si lahko oddahne

Začetki fiktivnega trgovanja s kriptovalutami segajo že v konec leta 2013, ko naj bi številne lažne transakcije na tedaj največji borzi, Mt. Gox, umetno ustvarile povpraševanje po bitcoinu in njegovo vrednost prvič napihnile prek magične meje 1.000 dolarjev.

Eden glavnih ciljev sedanjega domnevnega internega podajanja kriptovalut, ki navidezno zvišuje promet na borzi s kriptovalutami in kaže lažno sliko o številu in aktivnosti njenih strank, je čim višja uvrstitev na seznamih borz z največjim volumnom trgovanja, kot je verjetno najbolj prepoznavni na spletni strani Coinmarketcap. Više, kot je uvrščena borza, večja je verjetnost, da bodo ljudje na njej poskusili trgovati.

Kot so razkrili strokovnjaki spletne strani The Tie, ki se ukvarja z analizo trga kriptovalut, je zelo mogoče, da velika večina od stotih največjih borz s kriptovalutami ustvarja lažne transakcije, da bi bile privlačnejše za potencialne stranke.

11/



75% or exchanges reported trading volumes that were more than double what we would have expected. In the chart below those exchanges are colored red.



The exchanges that had expected volume/reported volume ratios greater than 50% were colored green. pic.twitter.com/RamD4dGaLY