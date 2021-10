"5G je prinesel znaten napredek, a tudi nove izzive"

Veliko, celo več od pričakovanega, je 5G že prinesel v naša življenja in družbo, a še veliko je treba postoriti – na premišljen in odgovoren način, ugotavljajo ključni igralci v panogi mobilnih komunikacij.

Svetovni forum o mobilni širokopasovnosti, že 12. po vrsti, je odprl rotirajoči predsednik tehnološke družbe Huawei Ken Hu, ta je spomnil na nepričakovan velik napredek, ki so ga prinesla mobilna omrežja pete generacije (5G).

"Napredek, ki ga je prinesel 5G, je hitrejši od pričakovanj"

"V samo petih letih od uvedbe prvih komercialnih omrežij 5G so uporabniki s tem dobili znaten napredek svoje mobilne izkušnje, 5G pa že poganja tudi različne industrije po vsem svetu," je povedal trenutno prvi mož družbe Huawei.

Pet let napredka 5G Foto: Srdjan Cvjetović

"Napredek je hitrejši od naših pričakovanj, zlasti po številu uporabnikov, omrežni pokritosti in obsegu uporabniških naprav za 5G."

Veter v jadra naprednim digitalnim tehnologijam

Hu je preštel 176 delujočih komercialnih omrežij 5G po vsem svetu, ki so na voljo 500 milijonom uporabnikov po vsem svetu. "Povprečne hitrosti mobilnega podatkovnega prenosa v omrežjih 5G so približno desetkrat večje kot pri omrežjih 4G, kar je močno spodbudilo razširjenost in uporabo aplikacij, kot sta navidezna resničnost (VR) in 360-stopinjsko oddajanje (broadcasting)."

Tudi v poslovnem svetu je 5G prinesel velike premike. "Imamo več kot deset tisoč projektov, ki raziskujejo in proučujejo poslovne (B2B) aplikacije mobilnih omrežij pete generacije.

V panogah, kot so proizvodnja, rudarstvo ali pristaniščna logistika, so preizkuse že uspešno končali in zdaj že razvijajo sisteme, ki bodo delovali v realnem okolju."

Napredek ponekod poteka hitreje, ponekod pa počasneje Foto: Srdjan Cvjetović

Priložnosti prinašajo tudi izzive

Prostora za izboljšave pa je kljub spodbudnim dejstvom še veliko. "Več kot polovica od teh deset tisoč projektov je na Kitajskem," je opozoril na geografsko neuravnovešenost, a tudi na potrebo po razvoju bolj trajnostnih poslovnih modelov.

"Pandemija je pospešila digitalno preobrazbo, kar je samo eden od trendov, ki naši panogi nastavlja priložnosti – in tudi izzive," je opozoril. "Lani smo postavili svoje cilje za naslednji korak, 5.5G, in verjamemo, da bodo ti cilji kos izzivom, ki so pred nami."

Dolgoročno razmišljanje pred lovom na čim hitrejši dobiček

"Nekatere neotipljive prednosti ne bodo takoj zagotovile dobička, a bodo ključne pri zagotavljanju dolgoročne konkurenčnosti na trgu storitev s 5G za poslovne uporabnike," je dejal Hu in tako vnovič opozoril na pomen strateškega in dolgoročnega načrtovanja.

Ob vsem tem pa je treba izkoristiti priložnosti, ki jih digitalne tehnologije ponujajo pri ohranjanju okoljske prijaznosti, je prepričan Hu.

Prvi mož strokovnega združenja GSM Association Mats Granryd Foto: Srdjan Cvjetović

Napredni materiali, izpopolnjeni algoritmi …

Ob tem je spomnil na oceno Svetovnega gospodarskega foruma, po kateri bi že do konca tega desetletja prav digitalne tehnologije lahko pripomogle k zmanjšanju svetovnih ogljikovih izpustov za najmanj 15 odstotkov.

"Zavedati se je treba, da naša panoga sama po sebi brez našega prizadevanja ima rastoči ogljični odtis, zato je toliko pomembnejše uporabiti napredne materiale, izpopolniti algoritme za učinkovito ravnanje z energijo, optimizirati podatkovna središča za večjo učinkovitost," je med drugim povedal.

Pandemija je še bolj razgrnila prednosti in moč mobilnih komunikacij

Prvi mož združenja GSM Association, strokovne organizacije, ki že od samih začetkov mobilne telefonije usmerja razvoj te panoge, je v svojem nastopu na dogodku v Dubaju pohvalil in poudaril pomen mobilnih povezav in komunikacij v času pandemije covid-19.

Mobilna širokopasovnost premaguje velike svetovne težave. Foto: Srdjan Cvjetović

"Zanesljivo lahko rečemo, da pomen zanesljive in odporne mobilne povezanosti v vseh delih gospodarstva ni bil nikoli bolj jasen," je povedal Mats Granryd.

Zastavljanje digitalne poti do gospodarskega okrevanja

Združenje GSM Association, ki je sodelovalo tudi pri izvedbi svetovnega foruma o mobilni širokopasovnosti v Dubaju (Global Mobile Broadband Forum), je tudi organizator največjega in najpomembnejšega svetovnega dogodka s področja mobilnih komunikacij – Mobile World Congress.

Letošnji dogodek, eden izmed prvih, ki je potekal v živo po zapiranju družb zaradi pandemije, je po njegovih besedah pokazal, kako pomembno je bilo za sodelujoče, predvsem iz vrst vlad in najvišjih voditeljev telekomunikacijskih operaterjev, da so se znova zbrali na istem mestu ter delili izkušnje in dobre prakse kakor tudi zastavili digitalno pot do gospodarskega okrevanja.

S skupnimi močmi

Global Media Broadband Forum je letni dogodek, ki ga organizira telekomunikacijski proizvajalec Huawei, letos pa tudi v sodelovanju s strokovnima združenjema GSMA (GSM Association) in SAMENA (South Asia, Middle East, North Africa) Telecommunications Council.

Letošnja, že dvanajsta ponovitev je za dva dneva zbrala okrog 500 strokovnjakov z vsega sveta, tako tehnične direktorje in glavne direktorje telekomunikacijskih operaterjev z vsega sveta kakor tudi predstavnike regulatorjev in strateških partnerjev, ki iščejo poti za večanje potenciala 5G in nadaljnjega razvoja mobilnih komunikacij.