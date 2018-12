Stranke slovenskih fitnesov delajo napako, ki jim lahko uniči življenje

V fitnes centru, kjer je nastala ta fotografija, bi kdo lahko vzel pametni telefon, na katerem se predvaja glasba z YouTuba, in poslopje, v katerem je fitnes center, zapustil v manj kot desetih sekundah. Preden bi lastnik pametnega telefona opazil, da nekaj ni v redu, ker se je predvajanje glasbe zaustavilo (povezava Bluetooth bi se zaradi oddaljenosti vira predvajanja prekinila), in se odpravil preverit, kaj se dogaja, bi se storilec lahko že zdavnaj odpeljal s parkirišča pred fitnesom.

V fitnes centru, kjer je nastala ta fotografija, bi kdo lahko vzel pametni telefon, na katerem se predvaja glasba z YouTuba, in poslopje, v katerem je fitnes center, zapustil v manj kot desetih sekundah. Preden bi lastnik pametnega telefona opazil, da nekaj ni v redu, ker se je predvajanje glasbe zaustavilo (povezava Bluetooth bi se zaradi oddaljenosti vira predvajanja prekinila), in se odpravil preverit, kaj se dogaja, bi se storilec lahko že zdavnaj odpeljal s parkirišča pred fitnesom. Foto: Matic Tomšič

Večkrat smo opazili, da si številni obiskovalci fitnes centrov pred začetkom treninga nadenejo brezžične slušalke, ki so povezane z njihovim pametnim telefonom, zaženejo aplikacijo YouTube in prek nje začnejo predvajati glasbo. Pametni telefon nato pustijo na polici ali na drugem odlagališču v fitnesu in napadejo uteži. Kaj je s tem narobe, kaj se lahko zgodi in kakšna je alternativa poslušanju glasbe na ta način?

V čem je težava?

YouTube na pametnih telefonih deluje le tako dolgo, dokler uporabnik ne preklopi na drugo aplikacijo oziroma dokler ne izklopi zaslona, s čimer se telefon zaklene. Če želi obiskovalec ali obiskovalka fitnesa glasbo med treningom z brezžičnimi slušalkami poslušati na YouTubu, mora biti pametni telefon za predvajanje glasbe ves čas odklenjen.

Fitnes centre smo izpostavili zato, ker gre za eno razmeroma redkih javnih mest, kjer uporabniki svoje pametne telefone zaradi YouTuba (na fotografiji) puščajo samevati odklenjene. Foto: Matic Tomšič

Tisti, ki v fitnesu uporabljajo brezžične slušalke, to praviloma počnejo zato, da jih ne motijo kabli in da jim telefona med treningom ni treba nositi v žepu ali zatakniti v nogavico. To pomeni, da njihov pametni telefon med tem, ko se ukvarjajo z utežmi in napravami, v najslabšem primeru odklenjen sameva na mestu, mimo katerega se sprehajajo drugi obiskovalci fitnesa.

Dovolj je samo eden s slabimi nameni in lastniku ali lastnici pametnega telefona se lahko življenje hitro precej zaplete.

Če je uporabnik ali uporabnica stranka večjega fitnes centra, kjer hkrati telovadi veliko gostov, izpuščanje takole izpostavljenega odklenjenega pametnega telefona izpred oči ni ravno dobra ideja. Foto: Matic Tomšič

Odklenjen pametni telefon je za priložnostnega tatu lahko sanjski plen

Pametni telefon, ki je zaklenjen s kodo PIN ali prstnim odtisom, lahko sicer ukrade vsak, a do podatkov na telefonu se ne bo dokopal, če mu kode PIN ne uspe uganiti v nekaj poskusih. Telefon lahko proda naprej nekomu, ki se ukvarja z ukradeno elektroniko, ali pa ga, če je naletel na enega od modelov z operacijskim sistemom Android, ki to omogočajo, formatira (z njega izbriše vse podatke) in uporablja kot svojega.

Če pa je nepridiprav naletel na odklenjen pametni telefon, ga previdno vzel, da ne bi zaklenil zaslona, in jo popihal iz fitnesa, bo imel neoviran dostop do vseh podatkov na napravi.

Kaj se lahko zgodi po tem, je odvisno od tega, kaj vse ima uporabnik na pametnem telefonu. Razgaljene fotografije? Krožiti lahko začnejo po spletu. Zasebna sporočila na Facebooku ali v kateri od pogovornih aplikacij? Prebral bo lahko vse. Zaupni dokumenti, ki ne smejo priti v javnost? Storilec lahko uporabnika začne izsiljevati, da bo naredil prav to, če mu ne plača tisoč evrov. Denarnica za kriptovalute? Če tat ve, kaj dela, se lahko uporabnik poslovi tudi od svojih bitcoinov.

Z orodjem Poišči mojo napravo za pametne telefone z operacijskim sistemom Android je mogoče na daljavo prek računalnika telefon prisiliti k zvonjenju, ga zakleniti in na njegovem zaslonu prikazati telefonsko številko lastnika oziroma z njega izbrisati vse podatke. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Ena prvih stvari, ki jih je treba narediti v primeru kraje pametnega telefona, še posebej če je ta odklenjen, je zaklepanje naprave na daljavo.



To lahko storimo na osebnem računalniku z orodjem Poišči mojo napravo za telefone z operacijskim sistemom Android (fotografija zgoraj) oziroma orodjem Find my iPhone za Applove pametne telefone iPhone.



Za dodaten sloj zaščite lahko namestite tudi aplikacijo, kot je App Lock, ki omogoča zaklepanje drugih aplikacij z geslom ali prstnim odtisom. Tudi če bi nekdo ukradel vaš odklenjen pametni telefon, v tem primeru ne bi mogel odpreti aplikacij, ki so zaščitene na ta način.

Ali obstaja možnost, da YouTube z brezžičnimi slušalkami v fitnesu poslušamo bolj varno?

Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android, takšnih je več kot 80 odstotkov, lahko zaobidejo zoprno vztrajanje aplikacije YouTube, da preneha delovati takoj, ko izklopimo zaslon naprave. Postopek sicer zahteva nekaj dela in ni najbolj prijazen do uporabnika, a glasbo bo na koncu vendarle lahko poslušal enako dobro kot z aplikacijo YouTube.

V nastavitvah aplikacij najprej onemogočite YouTube. To bo pomembno kasneje.

Telefon vas bo ob onemogočanju YouTuba morda vprašal tudi, ali želite aplikacijo YouTube odstraniti in jo nadomestiti s tovarniško. Tega nočemo storiti, saj bomo YouTube verjetno nekoč spet želeli omogočiti in zagnati, če ga nadomestimo s tovarniško različico, pa ga bomo morali še enkrat posodobiti. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Odprite oziroma namestite spletni brskalnik Google Chrome ali Mozilla Firefox. Mi smo namestili in uporabili Firefox:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Odprite brskalnik in naložite spletno stran YouTube. Firefox jo predlaga že takoj na začetku, v Chromu boste morali, če je nimate ravno med bližnjicami, vpisati www.youtube.com.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Odprla se bo mobilna različica YouTuba. Če pred tem ne bi onemogočili aplikacije YouTube, se mobilna različica ne bi naložila, temveč bi nas pametni telefon preusmeril v aplikacijo. Zdaj se dotaknite spodaj obkroženega gumba, ki odpre nastavitve brskalnika.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V nastavitvah obkljukajte polje ob možnosti Zahtevaj stran za namizja. V brskalniku Chrome se ji reče Spletno mesto za namizja. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Odprl se bo YouTube, ki je zelo podoben tistemu, ki smo ga vajeni z računalniških zaslonov.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Naložite katerikoli videoposnetek ali pesem. Če želite, lahko spremenite tudi kakovost predvajanega videa, da YouTube ne bi porabil preveč mobilnih podatkov.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Če zdaj preklopite na domači zaslon pametnega telefona, se bo glasba še naprej predvajala v ozadju, prenehala ne bo niti, če telefon zaklenete, temveč šele po tem, ko zapremo zavihek v brskalniku, na katerem je odprt videoposnetek. Predvajanje glasbe lahko tudi zaustavimo in ponovno zaženemo v meniju z obvestili.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Čeprav postopek ni najkrajši, ga je, če pred treningom naložimo daljši izbor pesmi, pravzaprav treba opraviti samo enkrat.

Preizkusite lahko tudi eno od storitev za pretočno predvajanje glasbe, kot so Google Play Music, Deezer, Apple Music ali Tidal, ki so sprva brezplačne, nato pa je treba zanje plačevati mesečno naročnino, ki znaša okrog šest evrov.

