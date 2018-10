Pozabite YouTube: Kako do brezplačne glasbe na pametnem telefonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

YouTube je ena najbolj priljubljenih platform za poslušanje glasbe, a v mobilnem segmentu ima nekaj kritičnih pomanjkljivosti, na katere uporabniki opozarjajo že zelo dolgo. V prvi vrsti jih moti to, da se predvajanje glasbe ne nadaljuje, če uporabnik izklopi zaslon pametnega telefona. Foto: Reuters

Ogromno uporabnikov pametnih telefonov glasbo posluša prek aplikacije YouTube, ki pa ima dve veliki pomanjkljivosti, ena od njiju lahko povzroči tudi nepotrebne dodatne stroške. Najboljše alternative YouTubu za poslušanje glasbe na pametnem telefonu so sicer plačljive, a jih lahko z nekaj iznajdljivosti kar dolgo uporabljamo brezplačno, obstaja pa tudi nekaj čisto solidnih, za katere ni treba plačati nič.

Kot smo že zapisali v enem od preteklih člankov, lahko uporabnik, ki glasbo na poti ali med različnimi aktivnostmi pogosto posluša prek aplikacije YouTube, preseže zakupljeno količino mobilnih podatkov, saj jih YouTube troši zelo hitro, še toliko bolj, če uporabnik nalaga glasbene videoposnetke v visoki ločljivosti.

Visoko porabo podatkov v mobilni različici YouTuba je sicer malce mogoče omejiti z vklopom možnosti, ki bo nalaganje videoposnetkov visoke ločljivosti uporabniku dovolila le ob povezavi z omrežjem Wi-Fi. Najdemo jo v splošnih nastavitvah aplikacije. Foto: Matic Tomšič

Bralec, pri katerem smo dobili idejo za prvotni članek, nam je celo povedal, da občasno zakupi dodatne mobilne podatke, ker mu jih v prvi vrsti prav zaradi YouTuba zmanjka pred iztekom obračunskega obdobja. To ga stane okrog 10 evrov mesečno.

Druga pomanjkljivost mobilnega poslušanja glasbe z YouTubom je bolj tehnične narave: YouTube na pametnem telefonu preneha delovati takoj, ko preklopimo na drugo aplikacijo oziroma ugasnemo zaslon.

To pomeni, da mora biti telefon za predvajanje glasbe prek YouTuba ves čas buden, kar ni le nepriročno, če ga želimo nositi v žepu, ali celo nevarno, če uporabljamo brezžične slušalke in odklenjen telefon puščamo na vidnem mestu v javnosti (denimo v fitnesu), temveč tudi energijsko potratno, saj takšna uporaba hitro prazni baterijo telefona.

Skoraj pol leta brezplačne glasbe za nič evrov ...

Tudi zaradi opisanih minusov YouTuba kot mobilne platforme za predvajanje glasbe se je v zadnjih letih ogromno uporabnikov naročilo na storitve enega od ponudnikov pretočnega predvajanja glasbe s spleta.

Ti imajo lastne aplikacije, ki imajo v primerjavi z YouTubom dve pomembni prednosti: glasbo predvajajo tudi takrat, ko je zaslon pametnega telefona izklopljen, imajo pa tudi veliko boljši način za delovanje brez povezave, kar pomeni, da si lahko uporabnik na telefonu ustvari glasbeno zbirko in jo posluša takrat, ko nima dostopa do interneta.

Najverjetneje najbolj znano ime v svetu pretočnega predvajanja glasbe je Spotify, ki pa svojih storitev v Sloveniji za zdaj še ne ponuja. Foto: Reuters

Slovencem so razen Spotify na voljo vse velike platforme za pretočno predvajanje glasbe na mobilnih telefonih (in osebnih računalnikih).

To so Google Play Music, Deezer, Apple Music in Tidal.

Od leve proti desni: Google Play Music, Deezer, Apple Music in Tidal. Foto: Matic Tomšič

Vse štiri platforme za uporabo zahtevajo plačilo mesečne naročnine (Google Play Music, Apple Music in Tidal šest evrov, Deezer sedem evrov), a jih je mogoče pred prvim plačilom nekaj časa uporabljati brezplačno.

Uporabnik mora ob začetku uporabe v svoj profil sicer dodati plačilne podatke (številko kreditne ali debetne kartice), a lahko naročnino prekliče še pred iztekom preizkusnega obdobja. V tem času bo lahko uporabljal vse funkcije aplikacije in dostopal do vseh pesmi, ki so na razpolago.

Google Play Music in Tidal uporabnikom ponujata 30-dnevno preizkusno obdobje, Apple Music pa kar tri mesece brezplačnega poslušanja glasbe.

Deezer v svoji aplikaciji za pametne telefone ponuja 15 dni preizkušanja premijske (plačljive) storitve, a je edini, ki ne zahteva predhodnega vnosa plačilnih podatkov, temveč ga lahko začnemo uporabljati takoj. Foto: Matic Tomšič

... nato za ceno ene kave na mesec

Dolgotrajnejši brezplačni preizkusi več različnih platform za predvajanje glasbe na pametnem telefonu so dober način, da uporabnik ugotovi, katera mu je najbolj všeč, in se morda celo odloči, da ima v primerjavi z YouTubom ali zakupom dodatnih mobilnih podatkov dovolj prednosti, da postane njen reden naročnik.

Obenem sploh ni nujno, da en sam uporabnik sam pokrije celoten strošek mesečne naročnine. Apple Music in Deezer ponujata družinske pakete, ki jih lahko uporablja šest ljudi hkrati, kar pomeni, da poslušanje glasbe na bistveno bolj priročen način kot prek YouTuba uporabnika mesečno stane en evro (Apple Music) oziroma 1,75 evra (Deezer).

Kaj pa tisti, ki se jim plačevanje za glasbo na pametnem telefonu zdi nezaslišano?

Solidna alternativa YouTubu in tudi omenjenim platformam za poslušanje glasbe je aplikacija SoundCloud.

Ta je v prvi vrsti nastala kot odskočna deska za nadobudne nove glasbenike, a se je v zadnjih letih preusmerila tudi v tako imenovani mainstream, kar pomeni, da je na njej mogoče najti tudi ogromno že uveljavljenih imen.

Na SoundCloudu je mogoče povsem brezplačno poslušati številne pesmi svetovno znanih glasbenikov. Tole je posnetek zaslona različice za osebni računalnik, a mobilna aplikacija deluje enako in omogoča dostop do enako obširne knjižice pesmi. SoundCloud bodo sicer še posebej cenili tisti uporabniki, ki si želijo odkrivanja novih zvrsti glasbe in poslušanja že znanih pesmi v drugih izvedbah, saj je ponudba resnično raznolika. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

