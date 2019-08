Na številnih računalnikih se skriva mogočno orodje: kako ga najti?

Orodje uporabniku omogoča, da zažene virtualno različico operacijskega sistema Windows 10 oziroma, v grobem, Windows znotraj Windowsov.

Peskovnik je mogoče uporabljati skoraj enako kot Windows 10, ki je nameščen na računalniku, vendar pa deluje v popolni izolaciji. To pomeni, da je pretok informacij med Peskovnikom in operacijskim sistemom, ki ga poganja, neobstoječ. Ko uporabnik Peskovnik zapre, trajno izgine vse, kar je tam počel. Ob odprtju novega Peskovnika se naloži svež virtualni Windows 10.

Kot pove že njegovo ime, je Peskovnik namenjen igranju. V tem kontekstu je igranje preizkušanje stvari, ki so morda preveč tvegane, da bi se jih uporabnik loteval v pravem operacijskem sistemu.

V Peskovniku je zato mogoče brez strahu pred morebitno okužbo računalnika z virusom ali izgubo podatkov odpirati potencialno nevarne priponke e-poštnih sporočil, klikati na povezave do sumljivih spletnih strani in predvsem nameščati programe, ki prihajajo od virov, ki jih ne bi ravno označili za vredne zaupanja.

Ena od posebnosti Peskovnika za Windows je, da lahko med njim in "pravimi" Windowsi prenašamo datoteke, na primer priponko e-poštnega sporočila, za katero smo v Peskovniku ugotovili, da ni nevarna. Tega sicer ne moremo storiti s preprostim vlečenjem datoteke iz Peskovnika na namizje, temveč jo moramo klikniti z desno tipko, jo kopirati in nato prilepiti na želeno mesto. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Če se izkaže, da smo v Peskovniku namestili zlonameren program, katerega cilj je zašifriranje vseh podatkov, na primer, lahko Peskovnik preprosto zapremo in škodljivih posledic ne bo.

Peskovnik za Windows je vsem uporabnikom operacijskega sistema Windows 10, a za zdaj le različic Pro in Enterprise, postal na voljo med junijem in julijem z zadnjo veliko posodobitvijo (maj 2019).

Pokazatelj, da imate nove posodobitve že nameščene, je številka različice operacijskega sistema Windows 10, ki jo lahko preverite tako, da v iskalniku na dnu zaslona poiščete in odprete orodje O računalniku. Ustrezna različica je 1903:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Če imate še starejšo različico Windows 10, posodobitev namestite ročno tako, da v iskalniku poiščete orodje za nameščanje posodobitev (Preveri, ali so na voljo posodobitve).

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Še pred vklopom Peskovnika se prepričajte, da imate dovolj zmogljiv računalnik.Orodje namreč zahteva procesor z najmanj dvema in še raje štirimi jedri, ki mora podpirati virtualizacijo (to najlažje preverite tako, da ime procesorja vpišete v Google in dodate "virtualization"), najmanj štiri gigabajte delovnega pomnilnika RAM in najmanj en prost gigabajt prostora na disku.Kot smo že omenili, morate imeti tudi operacijski sistem Windows 10 Pro ali Enterprise. Vse potrebne informacije o strojni in programski opremi računalnika lahko pridobite s pomočjo orodja, ki ga najdete prek iskalnika Windowsov: