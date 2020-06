Konec dobe: slovo programa, ki ga je imel na računalniku vsak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uporaba programa Adobe Flash Player bo z letom 2021 postala nevarna, zato njegov razvijalec Adobe vse uporabnike poziva, naj program do 31. decembra 2020 izbrišejo s svojih računalnikov.

Adobe Flash Player je program, ki na spletnih straneh omogoča ogled oziroma predvajanje interaktivnih vsebin, ki so ustvarjene na platformi Adobe Flash.

Adobe Flash je bil od konca 90. let prejšnjega stoletja do prve polovice prejšnjega desetletja dominantna platforma za večpredstavnostne spletne vsebine.

Adobe Flash razvija in vzdržuje ameriški tehnološki velikan Adobe, ki je sicer najbolj znan po programski opremi za urejanje fotografij in grafike Photoshop. Adobe sicer ni bil izvirni razvijalec Flasha - za tega velja podjetje Macromedia, ki ga je Adobe kupil leta 2005. A tudi Macromedia je Flash pravzaprav podedovala od podjetja FutureWave, ki ga je prevzela leta 1996, in mu nadela drugo ime - najprej se je namreč imenoval FutureSplash. Foto: Getty Images

Za večino, če ne za kar vsakega uporabnika, je bila namestitev programa Adobe Flash Player ob nakupu novega računalnika oziroma ponovni namestitvi operacijskega sistema zato dolgo ena prvih potez.

Kdor tega ni storil, preprosto ni mogel odpreti številnih spletnih vsebin, na primer gledati videoposnetkov na YouTubu, uporabljati precej spletnih aplikacij ali igrati spletnih iger.

Zaslon, ki ga je v zadnjih dveh desetletjih zagotovo videl marsikateri uporabnik osebnih računalnikov - namestitev Adobe Flash Playerja. Foto: Matic Tomšič

Največja žeblja sta v krsto Adobe Flasha zabila Apple in YouTube

Začetek konca platforme Adobe Flash je bilo leto 2010. Podjetje Adobe, razvijalec platforme in programa Adobe Flash Player, je takrat razkrilo serijo hudih varnostnih lukenj, ki bi napadalcu lahko omogočile vdiranje v uporabnikov računalnik. Za nekatere varnostne luknje so vedeli več kot eno leto.

Močna klofuta Adobe Flashu je leta 2010 priletela tudi s strani ameriškega tehnološkega velikana Apple. S pismom direktorja Steva Jobsa so oznanili, da njihove mobilne naprave iPhone, iPad in iPod ne bodo nikoli podpirale Adobe Flasha.

Adobe in Apple sta bila po Applovi strogi kritiki Adobe Flasha nekaj časa zapletena v hladno vojno z javnim metanjem polen pod noge. Eden najbolj znanih primerov je bil dvostranski časopisni oglas s sloganom "Mi imamo radi Apple", ki ga je z namenom, da bi pokazal, da so boljši od njih, v ameriških medijih zakupil Adobe. Podjetji sta od takrat sicer zakopali bojno sekiro in plodno sodelujeta, Adobejeva programska oprema za urejanje grafike je namreč na voljo na Applovih tablicah iPad. Foto: Getty Images

Istega leta je YouTube za predvajanje videoposnetkov začel preizkušati programski jezik za izdelavo spletnih strani HTML5, ki med drugim omogoča tudi dodajanje in predvajanje večpredstavnostnih vsebin.

YouTube je na HTML5 kot primarni način predvajanja videoposnetkov dokončno preklopil leta 2015 in s tem zadal smrtni udarec Adobe Flashu, saj so zgledu YouTuba sledile številne druge spletne strani.

Do leta 2017 so Adobe Flash na stranski tir potisnili tudi razvijalci vseh najbolj priljubljenih spletnih brskalnikov – Google, Mozilla, Microsoft in Apple. Znebil se ga je tudi Facebook, ki je Adobe Flash dolgo uporabljal za poganjanje iger.

Vse glasnejši so bili tudi pozivi strokovnjakov za računalniško varnost k bojkotu Adobe Flasha in podjetje Adobe tako rekoč ni več imelo druge možnosti, kot da je julija 2017 napovedalo skorajšnji konec podpore Flashu.

Prizor iz brskalnika Mozilla Firefox, ki je začel leta 2015 na nekaterih spletnih straneh zaradi varnostnih razlogov blokirati vsebine, ki za prikaz potrebujejo Adobe Flash Player. Lani ga je Mozilla nato tudi privzeto onemogočila - kdor želi v brskalniku Firefox predvajati vsebine v Adobe Flashu, mora to možnost vklopiti v nastavitvah. Foto: Getty Images

Če ga še imate nameščenega, ga do konca leta izbrišite

Od tega tedna je končno znan tudi datum ukinitve Adobe Flasha – uradno se poslavlja 31. decembra 2020. Po tem datumu bo možnost za namestitev programa Adobe Flash Player izginila z Adobejeve spletne strani.

Adobe bo s 1. januarjem 2021 tudi prenehal izdajati popravke in posodobitve za program, ki je bil v preteklosti zaradi številnih varnostnih lukenj – od leta 2005 do 2019 je bilo odkritih skoraj 1.100 – pogosta tarča napadalcev.

Delež spletnih strani, ki za prikaz vsebin uporabljajo Adobe Flash, je bil leta 2011, ko so kritike na račun platforme postajale vse glasnejše, še skoraj 50-odstoten (podatek: Statista), letos pa ga je mogoče najti le še na 2,6 odstotka spletnih strani (podatek: w3techs.com). Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Nadaljnja uporaba Adobe Flash Playerja bo zato postala nevarna, zato Adobe vse uporabnike poziva, naj program do 31. decembra 2020 izbrišejo s svojih računalnikov.

Uporabili bodo tudi "nuklearno" opcijo

Adobe za zaščito uporabnikov pred morebitnimi grožnjami sicer pripravlja tudi bolj agresivno potezo, in sicer bo v po 31. decembru 2020 še aktivnih namestitvah programa Adobe Flash Player začel blokirati predvajanje vsebin.

To najverjetneje pomeni, da je Adobe prek sistema samodejnih posodobitev že ali pa še bo v program Flash Player dodal ukaz za "samouničenje", s katerim bo zagotovil, da ga po koncu uradne podpore nihče ne bo mogel zlahka zlorabiti.

