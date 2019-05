Izjemen uspeh Slovenca: postal je glavni v največji trgovini na svetu

Marko Grgurovič, sicer doktorski študent računalništva in informatike, igro Mordhau skupaj z mednarodno ekipo devetih programerjev, grafikov in animatorjev razvija pod okriljem podjetja Triternion, ki ga je ustanovil leta 2017. Na igri je sicer začel delati sam, začetni prototip, ki ga je že bilo mogoče igrati prek spleta, je izdelal v manj kot dveh mesecih.

Marko Grgurovič, sicer doktorski študent računalništva in informatike, igro Mordhau skupaj z mednarodno ekipo devetih programerjev, grafikov in animatorjev razvija pod okriljem podjetja Triternion, ki ga je ustanovil leta 2017. Na igri je sicer začel delati sam, začetni prototip, ki ga je že bilo mogoče igrati prek spleta, je izdelal v manj kot dveh mesecih. Foto: Facebook / Marko Grgurovič

V začetku tedna je izšla računalniška igra Mordhau, ki simulira srednjeveško bojevanje z meči, gorjačami in loki, ustvaril pa jo je Slovenec Marko Grgurovič. Kot je povedal za Siol.net, je Mordhau po izidu občutno presegel vsa pričakovanja. Ne le, da so prodali že več kot 200 tisoč izvodov, Mordhau je trenutno tudi najbolje prodajan naslov na Steamu, ki je daleč največja trgovina z računalniškimi igrami na svetu.

Oglejte si, kaj vse se počne v igri Mordhau:

Marko Grgurovič je za Siol.net pred časom že pojasnil, da ima računalniška igra Mordhau potencialno veliko priložnost za uspeh v svetovnem merilu, saj takšna igra preprosto še ni obstajala. "Imamo srečo, da je zdaj povpraševanje veliko, iger, kot je Mordhau, pa je v nasprotju s takšnimi, v katerih se streljaš, izredno malo," je priložnost za Mordhau opisal Grgurovič.

Mordhau igralca postavi v škornje in oklep srednjeveškega mečevalca, ki se prek spleta spopade z do 63 drugimi igralci. "Naš cilj je bil najti način, kako bi igralcu, ki vihti digitalni meč ali gorjačo, čeprav je omejen s tipkovnico in miško, dali občutek popolnega nadzora nad srednjeveškim orožjem," je največji adut igre Mordhau opisal Grgurovič.

Marko Grgurovič je sredstva za razvoj igre Mordhau pred dvema letoma zbiral tudi na platformi za množično financiranje Kickstarter in bil pri tem zelo uspešen. Zbral je skoraj 300.000 ameriških dolarjev. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Izkazalo se je, da je imel Grgurovič o tem, kaj si želijo ljubitelji računalniških iger, zelo prav

Mordhau, ki je izšel 29. aprila, je ekspresno postal najbolje prodajan naslov na platformi Steam, ki je z milijardo registriranih uporabniških računov daleč največja trgovina z računalniškimi igrami na svetu.

Na Steamu trenutno ni bolje prodajane (Top Selling) računalniške igre od Mordhau. Glede na to, da je Steam z naskokom največja trgovina z računalniškimi igrami na svetu, bi si celo upali trditi, da je Mordhau trenutno najbolje prodajana računalniška igra sploh. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

"Do zdaj smo prodali že približno 200.000 izvodov igre, kar pomeni, da je Mordhau visoko presegel naša pričakovanja," je za Siol.net številke razkril Grgurovič.

"Pred izidom smo nekako računali, da bi bilo lepo, če bi bila spodnja meja prodanih izvodov v šestih mesecih ali pa vsaj v enem letu 100.000. Nihče ni pričakoval, da bomo to številko dosegli po prvih 24 urah."

V nekaj dneh ustvarili večmilijonski prihodek

Redna cena igre Mordhau na Steamu je 24,99 evra, do 6. maja pa bo na voljo z desetodstotnim popustom, kar pomeni 22,49 evra.

Da Mordhau na področju povzročanja poškodb ostaja zavezan čim večji verodostojnosti, ni ravno skrivnost. Igra je na trenutke krvava, po zraku letijo tudi glave in telesne okončine. Foto: Triternion

Okrog 200 tisoč do sedaj prodanih izvodov za podjetje Triternion, ki ga je ustanovil Grgurovič in v katerem igro Mordhau razvija skupaj še z enim Slovencem, ki sicer živi na Danskem, in z osemčlansko mednarodno ekipo programerjev, grafičnih oblikovalcev in animatorjev, pomeni nekaj več kot tri milijone evrov prihodka. 30 odstotkov od vsake prodane igre zase namreč vzame platforma Steam.

Igralcev Mordhau je tako veliko, da so imeli Grgurovič in ekipa posebno težavo

Naval na Mordhau je bil po začetku prodaje tolikšen, da so se Triternionu sesuli računalniški strežniki, prek katerih potekajo internetne bitke v računalniški igri.

"Mordhau je takoj želelo igrati toliko ljudi, da naši strežniki tega preprosto niso prenesli. Včeraj smo imeli zato kar 20-urni maraton odpravljanja tehničnih omejitev, da smo rešili del težav, a nekaj dela nas še čaka," je nepričakovano prepreko še opisal Grgurovič.

Izid Mordhau je spremljal tudi skoraj 12-urni prenos igranja v živo:

Večina igralcev toplo priporoča Mordhau

Svoje mnenje o Mordhau je na Steamu do zdaj sicer podalo že več kot 4.000 igralcev. Splošni vtis je pozitiven, velika večina igralcev preizkus igre toplo priporoča.

Seznam več tisoč ocen in vtisov o igri Mordhau je zvečine napolnjen s palci navzgor, kar pomeni, da igralci naslov priporočajo oziroma da v igri uživajo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

"Zelo, zelo zabavna igra. Naredilo jo je samo deset ljudi, a je zloščena tako dobro kot igre s stomilijonskimi proračuni. Čeprav ima nekaj napak, jih razvijalcem ni težko oprostiti in preprosto uživati v zelo zabavni igri," je v sredo zapisal eden od igralcev.

