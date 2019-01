Številka, ki dokazuje, kako hitro Dončić postaja velesila lige NBA

Najboljših deset organizatorjev igre (levi stolpec), branilcev (sredinski stolpec) in kril (desno stolpec) v košarkarski igri NBA 2K19. Luka Dončić se je med deseterico najboljših branilcev prebil le nekaj več kot tri mesece po izidu igre, pridobil pa je kar okrog deset mest. Spletna stran 2Kratings.com, ki redno osvežuje ocene virtualnih košarkarjev v igri NBA2K19, Dončića sicer uvršča med branilce, v igri pa ga lahko najdemo med krili (small forward). Če pogledamo seznam kril, se Dončić glede na svojo oceno uvršča še višje kot na deseto mesto. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ocene igralcev v simulaciji košarkarske igre NBA 2K19 določajo, kako dober je košarkar v primerjavi z drugimi košarkarji v igri. Ocena predstavlja povprečje več deset različnih statistik, kot so natančnost in tehnika metov na koš ter podaj, sposobnost preigravanja in zadrževanja žoge, hitrost, pregled nad igro in tako naprej. Vsaka statistika je določena s številčno vrednostjo od 1 do 99. To pomeni, da je najnižja mogoča ocena 1, najvišja pa 99.



V seriji košarkarskih iger NBA2K ocene posameznih košarkarjev ob izidu novega nadaljevanja temeljijo na njihovih predstavah iz pretekle sezone, nato pa se, če je uporabnik povezan s spletom, med tekočo sezono tedensko prilagajajo njegovi dejanski učinkovitosti na parketu.



Nekatere najvišje statistike Luke Dončića v igri NBA2K10 sovpadajo s tem, kar smo do zdaj videli na parketu lige NBA: odprt met za tri točke, pokrit met za tri točke, met za tri točke po preigravanju. Foto: YouTube

Podjetje 2K Games, ki razvija serijo NBA2K, ima samo za analizo košarkarske igre in vodenje statistik za posamezne igralce zaposlenih več specialistov, ki se, da bi ocene igralcev čim bolj odražale resnične sposobnosti in formo košarkarjev, svojega dela lotevajo s skoraj znanstveno natančnostjo.

Ocena 84 pomeni, da je Luka Dončić po mnenju analitikov podjetja 2K Games trenutno boljši košarkar od prepoznavnih imen, kot so Gordon Hayward, Derrick Rose, Andrew Wiggins, Eric Bledsoe.

Dončić je tudi daleč najboljši novinec lige NBA v igri NBA2K19. Prvi izbor lanskega nabora Deandre Ayton (82) je na seznamu sto najboljših košarkarjev v igri na 58. mestu, Jaren Jackson Jr. (80) pa na 90. mestu. Dončić je trenutno številka 49.

Eden boljših košarkarjev v igri NBA 2K19 je sicer še vedno tudi Goran Dragić, ki ima oceno 80.

Kako je videti in kako se giblje virtualni Luka Dončić v igri NBA 2K19:

