Kaj pomeni številka 79, na katero je opozoril Luka Dončić

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvo priložnost, da obleče dres s številko 77 in debitira v ligi NBA, bo Luka Dončić imel v sredo, 17. oktobra, ko se bo njegov Dallas na prvi tekmi sezone pomeril s Phoenix Suns.

Prvo priložnost, da obleče dres s številko 77 in debitira v ligi NBA, bo Luka Dončić imel v sredo, 17. oktobra, ko se bo njegov Dallas na prvi tekmi sezone pomeril s Phoenix Suns. Foto: Getty Images

Septembra izideta nadaljevanji serij priljubljenih videoiger s košarkarsko tematiko NBA 2K in NBA Live. V izdajah za prihajajočo sezono bo prvič mogoče prevzeti nadzor nad slovenskim košarkarjem Luko Dončićem , ki bo nosil dres Mavericksov iz Dallasa. Razvijalci NBA2K19 in NBA Live 19 so očitno pozorno spremljali predstave Dončića v Evropi, saj bo že od začetka eden od boljših košarkarjev v obeh igrah.

V košarkarskih videoigrah NBA2K in NBA Live je kakovost košarkarjev določena s številčno oceno od 1 do 99. Ta ocena je povprečje več deset parametrov, ki predstavljajo košarkarjeve sposobnosti na različnih področjih: kako natančno meče trojke, kako dober je v igri pod košem, kako dobro zna preigravati, pokrivati, podajati in tako naprej.

Ocene posameznih igralcev ob izidu iger odražajo kakovost njihovih predstav v pretekli sezoni košarkarskih tekmovanj, ker ima večina igralcev osebni računalnik ali konzolo vedno povezano s spletom, pa se lahko spreminjajo tudi vsak teden glede na nihanja v njihovi formi.

Kakšno oceno bo imel igralec, je odvisno od košarkarskih analitikov, ki so zaposleni pri razvijalcih videoiger in ki skrbijo za to, da sposobnosti virtualnih košarkašev v igri čim bolj odražajo njihovo resnično igro (vir).

Kako dober bo Dončić?

Pri razvijalcu 2K Sports, ki stoji za igro NBA2K19, ta izide 11. septembra, so že potrdili, da bo imel Luka Dončić v igri oceno sposobnosti 79. Na to je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram opozoril tudi že Luka sam:

Z oceno 79 bo Dončić v svoji ekipi Dallas Mavericks glede na trenutno dostopne podatke o ocenah drugih košarkašev v NBA2K19 četrti najboljši igralec za DeAndrejem Jordanom (86), Harrisonom Barnesom (82) in Dirkom Nowitzkim (80).

Iz podatkov na spletni strani 2kratings.com, ki beleži ocene za vse košarkarje v seriji iger NBA2K, je sicer razvidno, da bi se slovenski as ob izidu NBA2K19 z oceno 79 lahko zlahka uvrstil v najboljšo peterko večine virtualnih moštev v prihajajoči sezoni lige NBA. Vsaj pet boljših košarkašev bodo, sodeč po 2kratings.com, namreč imeli samo Boston Celtics, Denver Nuggets, Golden State Warriors in Houston Rockets.

Luka Dončić v igri NBA2K19 vsaj ob izidu še ne bo najboljši slovenski igralec. Malce boljšo oceno bo verjetno še vedno imel zvezdnik Miami Heat Goran Dragić. Sezono je lani zaključil z oceno 82. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Najboljši igralec v NBA2K19 bo z oceno 98 sicer novopečeni košarkar Los Angeles Lakersov Lebron James. Z oceno 96 mu sledijo Stephen Curry, James Harden in Kevin Durant. Najboljši evropski košarkar bo z oceno 94 Grk Giannis Antetokounmpo.

Še malce boljšo oceno bo imel Dončić od začetka v igri NBA Live 2019, ki izide še nekoliko prej, in sicer 7. septembra. Razvijalec EA Sports, ki sposobnosti košarkarjev določa po podobnem ključu kot konkurenčni 2K Sports, mu bo namreč podelil oceno 81.

Dončić je velik ljubitelj digitalne zabave

Poročali smo že, da Luka Dončić svoj prosti čas kar pogosto nameni igranju videoiger. Ena od njegovih najljubših je Overwatch, v kateri se uvršča med 11 odstotkov najboljših igralcev na svetu. Nekaj časa ga je bilo mogoče celo v živo spremljati prek priljubljene spletne platforme Twitch, kjer je Overwatch igral s svojim bratrancem Jakobom Stoničem.

Luka Dončić je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram svoje sledilce takole vabil k ogledu prenosa v živo igre Overwatch na spletni platformi Twitch. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Dončić v zadnjem času večkrat zažene tudi Fortnite, trenutno z naskokom najbolj priljubljeno videoigro na svetu. V zadnjih mesecih jo je večkrat omenil na svojem uradnem profilu na družbenem omrežju Instagram:

Ta prizor je Dončić na svojem profilu na Instagramu objavil med potovanjem v New York, kjer se je 21. junija letos udeležil nabora za ligo NBA. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Preberite tudi: