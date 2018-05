Razkrivamo plat Luke Dončića, ki je ne pozna skoraj nihče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Če ne bi bil košarkaš, bi bil sladoledar," je slovenski športni as Luka Dončić danes popoldne v šali povedal nekaj deset posameznikom, ki so na spletni strani Twitch gledali prenos v živo. Tega je oddajal Jakob Stonič, 21-letni Dončićev bratranec. Stonič in Dončić skupaj že nekaj časa igrata priljubljeno videoigro Overwatch, dogovorila pa sta se, da bo Luka prenose v živo na Twitchu začel oddajati tudi sam.