"Podjetja, ki prepoznajo pomembnost personalizacije, rastejo trikrat hitreje" #video

Da bi podjetja lahko utrdila in povečevala svoj delež, morajo ponovno razmisliti o svojem poslovnem modelu in v središče postaviti individualizirano ponujeno vrednost, in sicer z združevanjem digitalne in osebne oziroma fizične izkušnje, ki bo poglobila povezanost s kupci, pravi Nikola Vuković.

Na 07. Diggitu je predstavil pot personalizacije, ki so jo pri BCG prehodili s Starbucksom in dosegli učinek, ki je spremenil pravila igre v njihovi panogi. "Imamo tiste, ki vodijo, in tiste, ki sledijo. Sledilci se ukvarjajo z marketingom, podjetja, kot so Nike, Starbucks in Sephora, pa personalizacijo postavljajo v ospredje in to je tisto, kar redefinira njihovo znamko. V vsem, kar delajo, se izraža personalizacija."

Foto: Ana Kovač

Postaja ključni steber konkurenčnosti

Nikola in v podjetju BCG verjamejo, da je personalizacija nujnost in da je zdaj pravi čas, da se podjetja osredotočijo nanjo. "Podjetja, ki prepoznajo pomembnost personalizacije in jo razvijajo, rastejo trikrat hitreje, zato to postaja ključni steber konkurenčnosti."

Podjetje mora zato spremeniti strateški ustroj in pristop ter narediti vse, kar lahko, za izboljšanje uporabniške izkušnje, saj se lahko le tako še bolj približa svojim kupcem.

Foto: Ana Kovač

Pri tem je izpostavil znano ameriško kavno podjetje Starbucks, ki si je z aplikacijo, ki še izboljša nakup kave, pridobila še več strank in povečala prihodek. "Njihova aplikacija omogoča hitro plačevanje, naročanje kave je zelo preprosto in hitro: na podzemni naročiš, skočiš ven, prevzameš kavo in nič ne čakaš." Nikola je ob tem pohvalil še njihovo komunikacijo s kupci, ki omogoča "usklajeno in sinhrono delovanje, ki prinaša mojo skodelico kave".

Starbucksova rast v letu 2017 prihaja izključno iz personalizacije, je pojasnil in dodal, da je bilo kar 30 odstotkov vseh lanskih transakcij opravljenih prek njihove aplikacije.

"Vedno bolj izbiramo izdelke, storitve in destinacije, ki so prikrojene nam samim in so nam pisane na kožo. Zato je izjemno pomembno, da podjetja ne bodo zamujala z uspešno personalizacijo."