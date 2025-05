V živo: Slovenci se dobro upirajo veliki Kanadi

SP v hokeju, 2. dan:

Sobota, 10. maj:

Slovenija se je v elitno skupino vrnila po letu premora, saj je leta 2023 izpadla na svetovnem prvenstvu v Rigi, lani pa je bila uspešna na drugoligaškem tekmovanju na Južnem Tirolskem. Zgodovina slovenskih nastopov na velikih hokejskih tekmovanjih je pestra. Od leta 2001, ko je Slovenija prvič prišla v elitno skupino, so sledili številni vzponi in padci. Letošnji nastop na elitnem prvenstvu je za Slovence skupno enajsti.

Foto: Guliverimage "Vemo, kako je, ko igraš v takšni dvorani. Komaj čakamo, da se začne. Na treningu smo že šli v smeri prve tekme, delali smo stvari, ki jih bomo v soboto. Tekma bo zgodaj, zato ne bo veliko časa, fante želimo pustiti mirne in da se tudi sami pripravijo na prvo tekmo," je uvod v prvenstvo napovedal selektor Edo Terglav. Kanada ima v ekipi tudi zvezdnika lige NHL Sidneyja Crosbyja.

Bo Horvat je dosegel prvi gol za Kanado na letošnjem svetovnem prvenstvu na Švedskem. Foto: Guliverimage

Cilj oziroma želja je obstanek, za kar se bodo morali v predtekmovalni skupini izogniti zadnjemu mestu. Poleg Kanadčanov so v skupini še Slovaki, s katerimi bodo igrali v nedeljo prav tako v opoldanskem terminu, sledijo pa še tekme s Finsko, Latvijo, Švedsko ter za konec z Avstrijo in Francijo, ki sta na papirju tekmeca najbolj po meri Slovenije. V skupini B v danskem Herningu nastopajo Danska, Češka, Nemčija, Norveška, Švica, ZDA, Kazahstan in Madžarska.

"Končno smo tukaj, vsi se zelo veselimo začetka prvenstva. Vzdušje v ekipi je kot vedno odlično, mogoče so še kakšne majhne stvari, ki jih moramo pogledati, a recimo, da smo pripravljeni. Vemo, da bo s Kanado zelo težko, mogoče pa nas bodo malo podcenjevali, ker je prva tekma. Mi bomo pripravljeni, dali bomo vse od sebe in poskušali odnesti čim več pozitivnega," je tekmo s Kanado napovedal izkušeni Robert Sabolič.

SP v hokeju, 2. dan:

Sobota, 10. maj:

Lestvici: