Znana veriga zaradi sovražnega govora prekinja oglaševanje na družbenih omrežjih

S tem so se pridružili drugim svetovno znanim blagovnim znamkam, kot so Coca-Cola, Diageo in Unilever, ki so pred kratkim prav tako odstranili oglaševanje na družbenih omrežjih. To pa ne velja za YouTube, kjer bodo oglasi Starbucksa še vedno vidni, poroča BBC.

Coca-Cola prekinila oglaševanje po vseh družbenih omrežjih

V izjavi za javnost so v Starbucksu dejali: "Verjamemo v združevanje skupnosti, tako osebno kot prek spleta." Dodali so, da bodo imeli razgovore z medijskimi partnerji in organizacijami za državljanske pravice, da bi skupaj ustavili sovražni govor. Še vedno pa bodo aktivni in objavljali na družbenih omrežjih. Starbucks se je odzval le nekaj dni po tem, ko je Coca-Cola pozvala k "večji odgovornosti družbenih omrežij".

Iz Coca-Cole so sporočili, da bodo prekinili oglaševanje na vseh družbenih medijih po svetu, medtem ko je Unilever, lastnik sladoleda Ben & Jerry, dejal, da bo vsaj do konca leta 2020 v ZDA zaustavil oglaševanje na Twitterju, Facebooku in Instagramu.

Facebook napovedal označevanje zavajajočih objav

Odločitve o prekinitvah oglaševanja sledijo spornemu Facebookovemu pristopu k moderiranju vsebin na njihovi platformi. V petek so pri Facebooku sicer dejali, da bodo začeli označevati potencialno škodljive ali zavajajoče objave, ki so na Facebooku ostale zaradi objavne vrednosti.

"Facebook bo prepovedal oglaševanje, ki vsebuje sporne trditve," pravi Mark Zuckerberg. Foto: Reuters

Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je prav tako dejal, da bo Facebook prepovedal oglaševanje, ki vsebuje trditve, "da so ljudje določene rase, narodnosti, narodnega porekla, verske pripadnosti, kaste, spolne usmerjenosti, spolne identitete ali priseljenskega statusa" grožnja drugim.

"Majhno število majhnih sprememb" težav ne bo rešilo

Organizatorji kampanje #StopHateforProfit, ki so v preteklosti Facebook obtožili, da ne naredi dovolj, da bi ustavil sovražni govor in dezinformacije, so dejali, da "majhno število majhnih sprememb" ne bo rešilo težave.

Starbucks je dejal, da se kljub prekinjenemu oglaševanju na nekaterih družbenih omrežjih ne bo pridružil kampanji #StopHateForProfit. Tudi Coca-Cola je zanikala, da se je pridružila kampanji, čeprav je navedena kot sodelujoče podjetje. Več kot 150 podjetij je sicer prekinilo oglaševanje v podporo #StopHateforProfit.

Organizatorji so Zuckerberga pozvali, naj sprejme še druge korake, kot so vzpostavitev trajne infrastrukture civilnih pravic znotraj Facebooka – iskanje in odstranjevanje javnih in zasebnih skupin, ki objavljajo nezaželeno vsebino – in ustvarjanje strokovnih skupin za pregled pritožb.

K bojkotu pozvali tudi evropska podjetja

Da naj se pridružijo bojkotu, so pozvali tudi evropska podjetja. "Naslednja meja je svetovni pritisk," je dejal izvršni direktor Common Sense Media Jim Steyer. Dodal je, da upajo, da bodo evropski regulatorji do družbenih omrežij, kot je Facebook, zavzeli bolj strogo stališče.

Evropska komisija je junija objavila nove smernice za podjetja. Zdaj morajo ta oddajati mesečna poročila o njihovem ravnanju z dezinformacijami, ki so povezane z novim koronavirusom. Facebook je lani z oglaševanjem zaslužil 27 odstotkov več prihodkov kot eno leto prej, poroča BBC.