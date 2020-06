Zaposleni na Facebooku so se uprli Marku Zuckerbergu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spor med družbenim omrežjem Twitter in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom je pustil posledice tudi v Facebooku. Nekaj zaposlenih pri tem mediju je v ponedeljek "virtualno" odšlo z delovnega mesta v protest proti izvršnemu direktorju Facebooka Marku Zuckerbergu zaradi neukrepanja glede spornih Trumpovih objav, poroča STA.

Opozorilna stavka predstavlja kritiko Zuckerbergovemu domnevnemu podrejanju Trumpu, potem ko je Twitter pretekli teden ukrepal proti predsedniku. Trumpovi izjavi o volilnih prevarah je Twitter sprva dodal opozorilno povezavo na dejstva, nato pa še umaknil njegov tvit, ki je pozival k nasilju nad protestniki po ZDA.

Zuckerberg je kritiziral potezo Twitterja proti svojemu najbolj znanemu uporabniku. V petek je Zuckerberg sicer sporočil, da se je takoj odzval na Trumpov tvit, da se "z ropanji začenja tudi streljanje". Gre za frazo, ki se jo na splošno razume kot grožnjo protestnikom z nasiljem. Vendar je Zuckerberg vztrajal, da Facebookova politika ne dovoljuje posegov v to objavo.

Zuckerberg deležen številnih kritik

"Cenzuriranje informacij, ki ljudem pomagajo pri odločitvi, je napačno. Zagotavljanje platforme nekomu za spodbujanje nasilja in širjenje dezinformacij pa je nesprejemljivo ne glede na to, za koga gre, ali je vredno novic. Ne strinjam se z Markom in delal bom na spremembah," se je na Zuckerbergerjevo izjavo odzval direktor oblikovanja Facebookovega portala Andrew Crow.

To je bilo le ena izmed kritik na račun Zuckerberga, ki je v ponedeljek ponovil, da mu je bilo zaradi Trumpovih izjav slabo, a ta še vedno meni, da predsednikova izjava o ropanju in streljanju ne krši politike podjetja. Je pa dovolil, da bodo sedaj morda morali to politiko spremeniti, saj narašča skrb pred pretirano uporabo sile, potem ko je Trump protestnikom grozil z vojsko.