Zapomnite si njegovo ime: kdo je Koprčan, ki je v soboto navdušil vse #video

Foto: Gregor Pavšič Mrzlega januarja leta 2022 so se na severu Nemčije zbrali talentirani avtomobilski dirkači. Nacionalne zveze so jih tja poslale na izbor, ki ga je z velikim vložkom organizirala Mednarodna avtomobilska organizacija FIA. Na več celinah so organizirali tak izbor in zmagovalcu obljubili preboj do priložnosti, da se izkaže in se v nekaj letih prebije do najvišje ravni svetovnega relija.

Nekoliko presenetljivo se je takrat v finale prebil Koprčan Martin Čendak. Predstavnika v finalu na primer ni imela Finska, ki velja za meko ustvarjanja mladih avtomobilskih dirkačev. Zmagovalec je postal Estonec Romet Jorgensson, letos že med najresnejšimi kandidati za naslov mladinskega svetovnega prvaka, a tudi ostalim finalistom je žirija, v kateri je bil tudi letos vodilni v svetovnem reli prvenstvu Thierry Neuville, izrekla veliko pohval in jih usmerila proti nadaljnji karieri.

Video – vrhunci relija v Žalcu

Foto: Gregor Pavšič

Dobri dve leti pozneje. Čendak je na četrtem reliju državnega prvenstva v Žalcu odpeljal enega svojih najboljših relijev do zdaj.

Med dvokolesno gnanimi avtomobili je imel med Slovenci na kilometer hitrostne preizkušnje skoraj sekundo prednosti. Na pol sekunde na kilometer se mu je približal le Šved Mille Johansson, letos vodilni v evropskem mladinskem prvenstvu.

Čendak je postavil nove mejnike za take avtomobile na slovenskih cestah in tudi napovedal naskok na naslov državnega prvaka v tem cenjenem razredu. Za 22-letnega Koprčana to sicer ni bil nenaden priblisk, saj je že uvodne tri relije sezone odpeljal zelo hitro. Toda v Žalcu je še toliko bolj izstopal in se v zaključku s prav nič taktiziranja utrdil tudi na tretjem mestu v skupni razvrstitvi. To so bile za Čendaka, ki mu zapiske že od začetka kariere bere Jakob Markežič, prve stopničke v skupni razvrstitvi slovenskih relijev.

"Upam, da pride kmalu do še zmogljivejšega avtomobila …"

Veliko pohvalnih besed sta Čendaku namenila tudi v Žalcu najhitrejša Rok Turk (hyundai i20 rally2) in Marko Grossi (hyundai i20 R5). Oba sta v zadnjih letih najhitrejša voznika relija v Sloveniji in obema se obeta več konkurence, če bo vsaj kateri izmed talentov seveda zbral dovolj finančnih sredstev za preskok v najzmogljivejši avtomobil. Stroški se namreč med razredi Rally4 in Rally2 vsaj podvojijo in za sezono slovenskega relija krepko presežejo sto tisoč evrov letno.

Video – Turkov in Grossijev komentar voženj Martina Čendaka

Mentor tudi Andrej Jereb, Čendak odlično pozna teorijo dinamične vožnje

S Čendakom se je na zmagovalne stopničke slovenskih relijev vsaj posredno vrnilo ime Andreja Jereba, večkratnega državnega reli prvaka in enega najuspešnejših slovenskih voznikov relija vseh časov.

Čendak je namreč kot mladi mehanik prišel iz njegovega okolja in bil velik navdušenec nad avtomobilskim športom. Tako je na dirkah najprej sodeloval kot član različnih ekip, leta 2021 pa se je prvič usedel za volan pokalnega opel adam cup. Zelo hitro se je pokazalo, da ima Koprčan nadpovprečno veliko talenta, pa tudi, da se Jerebovi nasveti v ozadju še kako dobro poznajo.

Martin je navsezadnje kot inštruktor sodeloval tudi na Jerebovih tečajih dinamične vožnje, kjer je tečajnikom v praksi pokazal, kaj pomeni dirkaška linija, kje so optimalne točke zaviranja in kje so tako imenovani "apeksi", kjer lahko voznik spet pospešuje s polno močjo. To je teorija, ki nato prinaša možnost za vrhunske dosežke tudi v tekmovalnem okolju.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: WRC Croatia

Leta 2022 je bil slovenski državni reli prvak v Diviziji 1, lani je nato po izkušnje odšel v Italijo in se tam prebil do drugega mesta v razredu Rally5 na relijih prvenstva IRC. Obiskal pa je tudi slovenske relije in se z avtomobilom najnižjega razreda Rally5 na reliju v Novi Gorici prebil celo do šestega mesta med Slovenci. Z nekaj sreče je tam pred dobrim letom celo dobil eno izmed hitrostnih preizkušenj.

Za razliko od Avblja smo Čendaka odkrili veliko prej

Glede na zelo majhno število prevoženih kilometrov in zgolj najet dirkalnik pri idrijski ekipi IK Sport, ki jo vodi prav nekdanji Jerebov sovoznik Miran Kacin, je Čendak letos ob prestopu v višji razred zelo hitro pokazal visoko hitrost. Več kot očitna je njegova sposobnost psihološke priprave na tekmovanja, saj je sposoben že v uvodnih kilometrih pokazati najodločnejše vožnje.

Letos si je na vseh relijih že v začetku privozil ključno prednost. Sezona je sicer še dolga, toda Slovenija je spet dobila še en velik talent v reliju, ki lahko prav gotovo sodi na visoko mednarodno raven. Ob vseh uspehih Boštjana Avblja v Italiji in na relijih evropskega prvenstva smo se v zadnjih letih spraševali prav, kaj bi bilo, če bi Avblja odkrili deset let prej. Je namreč dokaz, da lahko tudi majhna Slovenija skriva največje mojstre volana.

Skupaj s Škuljem sta stara le dobrih 40 let

Čendak v slovenskem reliju ni edini talent in to je zanj kajpak dobro, saj ga konkurenca sili k še boljši pripravi. Naslov državnega prvaka v njegovem razredu brani Mark Škulj (opel corsa rally4), ki je v zadnjih letih postavil kar nekaj mejnikov mladih voznikov v Sloveniji. Postal je najmlajši zmagovalec hitrostne preizkušnje in tudi najmlajši voznik na stopničkah v skupni razvrstitvi.

Letos za zdaj ni bil kos Čendakovi hitrosti in očitno je Koprčan letos našel na slovenskih cestah še toliko več hitrosti. Škulju ni šla na roko niti težja nesreča na reliju v Belgiji, ki ji je sledilo poletno popravilo dirkalnika, in v Žalcu je Škulj za dobro sekundo izgubil tudi končno drugo mesto (med oba se je uvrstil Alan Pajk s peugeotom 208 rally4).

Prav močna domača konkurenca na čelu s Škuljem je bila navsezadnje tudi razlog, da se je Čendak letos vrnil iz Italije v Slovenijo. Na ta način je bilo lažje izpeljati prehod v višji tekmovalni razred in imeti še vedno tudi tekmece, ki pokažejo pravo merilo hitrosti. Čendak sicer še naprej poudarja, koliko izkušenj, znanja in napredka prinesejo nastopi v tujini. Letos za zdaj glavni cilj ostaja uspešna druga polovica državnega prvenstva v reliju, kjer bo branil zdaj že lepo prednost v Diviziji 2.