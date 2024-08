Reli Doline zelenega zlata v okolici Žalca je bila četrta preizkušnja letošnjega državnega prvenstva v reliju. Na devetih hitrostnih preizkušnjah je nastopilo 45 posadk, od tega 41 v konkurenci državnega prvenstva.

To je bil do zdaj najkrajši reli letošnje sezone in temu primeren je bil visok ritem dirkanja, ki v boju za najvišja mesta zahteval nepopustljivost in tudi dobršno mero tveganja.

Video - slavje v cilju

Turk je predal le eno HP in zanesljivo zmagal pred Grossijem

V skupni razvrstitvi sta z odlično predstavo reli kontrolirala Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2), ki sta dobila osem od devetih preizkušenj.

Prednost Turka je bila v cilju 42 sekund, predlanski državni prvak pa je cel dan nadzoroval razliko do tekmecev in tudi v zaključku ni taktiziral.

Marko Grossi je s sovoznico Taro Berlot (hyundai i20 R5) uspel kot prvi letos Turku “ukrasti” zmago na eni hitrostni preizkušnji, pa še to le za 0,3 sekunde. V cilju je bil Grossi, ki je na kilometer HP za Turkom zaostal dobre pol sekunde, vesel tudi dobre predstave in drugega mesta. Po dveh odstopih je Portorožan, sicer lanski državni prvak, nujno potreboval nove točke za državno prvenstvo.

Martin Čendak in Jakob Markežič (opel corsa rally4). Foto: Gregor Pavšič

Čendak z odlično vožnjo prvič na stopničkah

Ime dneva v Žalcu je bil sicer tretjeuvrščeni Martin Čendak (opel corsa rally4). Mladi Koprčan je s sovoznikom Jakobom Markežičem postavljal vrhunske čase v Diviziji 2 za dvokolesno gnane dirkalnike. Na polovici relija je vodil že skoraj za pol minute, z izjemo prve pa je nato dobil vseh ostalih osem hitrostnih preizkušenj. Čendak je imel v cilju dobro minuto prednosti.

Z drugim mestom je presenetil Alan Pajk s sovoznikom Jako Cevcem (peugeot 208 rally4), ki je za 1,6 sekunde ugnal tudi lanskega prvaka tega razreda Marka Škulja s sovoznikom Urošem Ocvirkom (opel corsa rally4).

V prvi peterici skupne razvrstitve slovenskega DP se je med Čendaka in Pajka uvrstil še Mitja Klemenčič s sovoznikom Vilijem Ošlajem (škoda fabia R5). Klemenčič je zanesljivo zmagal v razvrstitvi Master za voznike stare vsaj 50 let.

Foto: Gregor Pavšič

V diviziji 3 je že v uvodu relija s ceste zdrsnil domačin Robert Kresnik s sovoznico Nives Cotič (renault clio RS), tako da sta Vasja Miklavčič in Martin Černigoj (renault clio RS) hitro pripeljala do lepe prednosti in jo zadržala do cilja.

V Diviziji 1 tokrat prva zmaga za Jureta Jereba in Darka Vončino (renault clio rally5). Jereb je letos začel voziti z novim dirkalnikom in na četrtem reliju pripeljal do zmage. Vodstvo je prevzel na drugi HP. Še najbližje sta mu bili posadki Jan Pivk - Tjaša Trček (MG ZR 105) in Vogrič-Žbogar (MG ZR 105).

Reli je v slovenskem DP zaključilo 32 posadk.