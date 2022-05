Včeraj v Velenju: iz avtošole do šampanjca

V ozadju slovenskih relijev se dogajajo tudi zanimiva prepletanja različnih generacij voznikov. Mark Škulj, ki se je rodil takrat, ko je njegov zdajšnji tekmec že 13 let dirkal, je le eden najbolj izrazitih primerov. Pokazali so jih na velenjskem reliju, ki ga je zaznamoval dež in prepričljiva zmaga državnega prvaka Roka Turka (hyundai i20 rally2).

Bilo je tako kot aprila v Vipavski dolini, le da tokrat brez snega. Tudi velenjski reli, ki je v Šaleško dolino privabil 92 posadk, pa je potekal v znamenju dežja. Ta je ceste okrog Velenja in Šoštanja spremenil v prave drsalnice. Najbolje se je z razmerami ujel državni prvak Rok Turk (hyundai i20 rally2), ki sta mu na stopničkah družbo delali dve tuji posadke, slovenske tekmece je ugnal za dobri dve minuti. Nekaj mest za njim pa je zanimivo izhodišče ponudil odličen nastop Marka Škulja (ford fiesta rally4), 18-letnika izpod Krima, ki je bil med Slovenci najhitrejši med dvokolesno gnanimi avtomobili.

Obisk avtošole tik pred relijem. Lani je v Velenju nastopil še kot mladi voznik. Foto: osebni arhiv

Škulj je šele zadnji mesec je dopolnil 18 let in le nekaj dni pred štartom opravil vozniški izpit. Lani je v Velenju vozil še kot mladi voznik in imel na dirkalniku oznako L. Razmere so bile podobne in tudi lani je Škulj na teh cestah vse rezultate na glavo obrnil v dežju. To je bil šele njegov prvi pravi reli, zdaj je eno leto bolj izkušen in v takih razmerah očitno kljub mladosti tudi samozavesten za hitro vožnjo.

Prvi dan je na suhi cesti namreč še zaostajal in nič ni kazalo, da bi se lahko vključil v boj za zmago. Prevladoval je Grega Premrl (peugeot 208 rally4), zmagovalec uvodnega relija letošnje sezone. Toda sobotni dež je nato vse spremenil in Škulj je že po nekaj hitrostnih preizkušnjah vodil v tem najbolj zanimivem razredu državnega prvenstva.

Video - hitra vožnja posadke Škulj-Ocvirk po mokrih cestah

Mark Škulj (levo) in sovoznik Uroš Ocvirk.

Škuljeva zgodba prikazuje tudi zanimivo primerjavo generacij v avtomobilskem športu. Škulj je za eno mesto v Velenju zaostal za Darkom Peljhanom (VW polo proto). Ta je leta 1991 prav v Velenju, ko je tu potekal zadnji reli jugoslovanskega državnega prvenstva, prvič uvrstil na zmagovalne stopničke. Ko se je Škulj leta 2004 rodil, je Peljhan slavil že četrti naslov državnega prvaka in začenjal drugi del svoje kariere. Kot voznik je bil aktiven že 13 let. Danes ob Škuljevi polnoletnosti je Peljhan še vedno zraven. Tudi njegov sovoznik Matej Čar je bil na omenjenem velenjskem reliju leta 1991 star komaj 11 let.

Iz tistega Velenja na dirkah še srečamo takratnega zmagovalca in zadnjega prvaka skupne Jugoslavije Silvana Lulika, le da je danes organizator tako pri reliju kot gorski dirki v Vipavski dolini. Peljhanov sovoznik Miran Kacin ima danes svoje moštvo IK Sport in dirkalnike v najem nudi drugim voznikom. Bržkone ni treba poudarjati, da je Peljhan danes še edini aktivni dirkač iz konkurence jugoslovanskega državnega prvenstva 1991.

Darko Peljhan o reliju Velenje 1991, ko je bil prvih na stopničkah ... pic.twitter.com/8WI8Hm8aEM — Gregor Pavsic (@GregorPavsic) May 28, 2022

Velenjčani ujeli nekdanji Saturnus

Leta 1991 so Velenjčani organizirali osmi lasten reli, letos že sedemintridesetega. Ne gre dvomiti, da ga bodo tudi prihodnje leto in da bodo presegli nekdanji reli Saturnus ter postali avtomobilska dirka v Sloveniji z najdaljšo tradicijo. Letošnja prireditev je bila tudi v znamenju 40-letnice domačega kluba AMTK Velenje.

“Če bi nam na prvem rekli, da ga bomo prirejali tudi 40 let pozneje, mu ne bi verjeli. Prvega smo pripravili le na eni cesti, ki smo jo nato po koncu na roke celo pometli. Danes ima klub dobre temelje, veliko je tudi mladih in reli v Velenju bo še živel naprej,” je povedal Stanko Krištof, eden od pionirjev relija v Velenju in tudi nekdanji dirkač z wartburgom.

Blatni avtomobli so dokazovali zahtevne razmere.

Matjaž Mihevc je z renault cliom rally5 slavil v diviziji 1.

Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) sta v velikem slogu še četrtič zmagala na reliju v Velenju. Turk je kot aktualni državni prvak vodil od prve do zadnje hitrostne preizkušnje. Dobil je deset od dvanajstih hitrostnih preizkušenj. Čeprav se je v zadnjih kilometrih relija celo zavrtel, njegova zmaga ni bila ogrožena. V cilju je imel 22,9 sekunde prednosti pred Nemcem Albertom Taxis von Thurnom (VW polo R5), tretji je bil Madžar Laszlo Fekete (škoda fabia rally2) z več kot tremi minutami zaostanka.



V slovenskem državnem prvenstvu je drugo mesto osvojil Marko Grossi (hyundai i20 R5), ki je za Turkom zaostal tri minute in 13 sekund. Grossi je imel nekaj manjših težav z dirkalnikom, zato se je polovico relija za drugo mesto še boril z Darkom Peljhanom (VW polo proto). Toda naposled je Grossi unovčil dirkalnik in Peljhanu pobegnil za minuto.



Med najbolj nasmejanimi je bil v cilju napornega relija Mark Škulj (ford fiesta rally4), ki je v slovenskem DP prepričljivo dobil razred Divizije II z dvokolesno gnanimi dirkalniki. V petek je Škulj na suhi cesti še zaostajal za tekmeci, v dežju pa je hitro nadoknadil zaostanek in bil podobno kot lani neulovljiv. Škulj je za minuto in 14 sekund prehitel Grego Premrla (peugeot 208 rally4), tretji je bil domačin in letos novinec Mitja Glaseničnik (citroen DS3 R3T).



V diviziji III je za manjše presenečenje poskrbel domačin Janko Aubreht (renault clio), ki je sredi relija še zaostajal za favoritoma Maticem Humarjem in Vasjo Miklavčičem (oba renault clio). Toda v zadnjem delu relija je nadoknadil zaostanek in zmagal s prednostjo 5,6 sekunde.



V diviziji I je bil cel reli zanesljivo najhitrejši Matjaž Mihevc (renault clio rally5). Njegov ritem je lahko delno držal le še Martin Čendak (opel adam cup), zmagovalec prvega relija sezone. Čendak je zaostal 46,5 sekunde, tretjeuvrščeni Aljaž Bratož (renault clio 1.4) pa že dve minuti in pol.



Reli je v konkurenci slovenskega DP končalo 31 od 42 posadk, ki so na reliju nastopile.