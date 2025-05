Kaj vse ima v svoji sovozniški torbi državna reli prvakinja Blanka Kacin? #video

Blanka Kacin, državna prvakinja med sovozniki v reliju, je pokazala notranjost svoje sovozniške torbe in nepogrešljive pripomočke.

Sovozniki so v reliju nepogrešljiv del posadke. Ves čas morajo paziti na uro, na pravočasen vstop v časovne kontrole, na vmesnih etapah morajo voznika voditi po pravi poti in mu nato na hitrostnih preizkušnjah v pravem trenutku prebrati vse oznake ovinkov, vmesnih odsekov, ga opozoriti na pasti in mu posredovati vse ključne informacije.

Blanka Kacin je šestkratna državna prvakinja med sovozniki. V skupni razvrstitvi je kot sovoznica Roka Turka prvič zmagala pred desetimi leti na reliju Velenje, prav na istem mestu pa je Idrijčanka tokrat pokazala nekaj pripomočkov, ki v njeni sovozniški torbi (ta je med relijem ves čas v dirkalniku) nikoli ne manjkajo. Več v zgornjem videu.

Tudi med servisnimi postanki se sovoznik ne more povsem sprostiti. Na voljo je natančno določen čas izhoda iz zavetja moštva. Foto: Gregor Pavšič Delo za sovoznika se zares konča šele na ciljni rampi oziroma v zadnji časovni kontroli relija. Foto: Gregor Pavšič