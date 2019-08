Uporaben ali lep avto? Razkril nam je, kje je prava meja

Tako kot večina proizvajalcev tudi Mazda v svojo modelno paleto dodaja križance. Kot zadnji je luč sveta ugledal CX-30, ki se dimenzijsko uvršča med CX-3 in CX-5. Kako bo CX-30 izstopal med njima in ali je zanj sploh prostor na zasičenem trgu? Naohito Saga, programski vodja za razvoj modela, pravi, da je pred novim modelom svetla prihodnost. Gre za zmes čutnega dizajna in splošne uporabnosti, hkrati pa želi Mazda z njim pokazati, da si upa storiti korak višje.

Pogovor z Naohitom Sago je bil vsekakor nekaj posebnega. Tisti trenutek sem si želel, da bi razumel japonščino. Ves pogovor smo namreč opravili s pomočjo prevajalke, njegov žar pa se pri tem deloma izgubi. Saga-san je namreč z vsem srcem predan svojemu delu, med govorjenjem v japonščini pa z daljšimi premori čustveno razlaga o svojem otroku.

Dizajn gre z roko v roki z uporabnostjo

Tokrat je bil to CX-30 in s pomočjo njegovega vpogleda v razvojni svet vidimo, zakaj je CX-30 takšen, kot je. Poseben, drugačen in vsekakor namenjen mlajšim družinam, ki jim je ugled pomembnejši kot ogromen prtljažnik. Zato je bilo tudi prvo vprašanje precej neposredno. Zakaj ste uporabnost potisnili na stran? Kupci še vedno potrebujejo vsakodnevno uporabnost, ki ima pri večini prednost pred dizajnom.

''S CX-30 nagovarjamo mlajše družine in nismo želeli, da bi bil kompromis družin samo praktičnost. S tem v mislih smo želeli ustvariti eleganten avtomobil, ki ima poudarjeno prostornost za glave potnikov in je oblikovalsko umeščen v zlato sredino. Seveda je dizajn pri tem še vedno najpomembnejši, da ne bo pomote. Vendar smo želeli najti dobro razmerje med slogom in praktičnostjo. Na začetku razvoja smo se odločili, da dolžina avtomobila ne sme biti večja kot 4.400 milimetrov, širina pa ne več kot 1.800 milimetrov. Podobno smo storili tudi za prostornost zadnje klopi. Zadali smo si cilj, da mora na zadnji klopi udobno sedeti oseba s 184 centimetri, s tem pa moramo postati najboljši v razredu. Pri prtljažniku smo se prepričali, da je vsakodnevno uporaben. Želeli smo razviti avtomobil, ki bo dober na vseh področjih: dizajn, prostornost na zadnji klopi in velikost prtljažnika.''

Lahko bi zarezala v prodajne številke mazde 3

CX-30 lahko opišemo na več načinov. S 4.395 milimetri dolžine se dimenzijsko uvršča med CX-3 (4.275 mm) in CX-5 (4.550 mm) oziroma si je v primerjavi z mazdo 3 dimenzijsko zelo podoben (4.460 mm), vendar ima kombilimuzina za kar sedem centimetrov daljše medosje (2.725 proti 2.655 mm). Ker je prodaja križancev srednjega razreda v porastu že zadnjih nekaj let, nas je zanimalo, ali bo CX-30 poskrbel za odvzem kupcev mazdi 3.

''Res je, po velikosti sta si zelo podobna, toda pri CX-30 je medosje za 70 milimetrov krajše kot pri mazdi 3. Zavedamo se, da je trg v zadnjih letih naklonjen križancem, zato mislim, da bodo kupci kombilimuzine zdaj izbrali CX-30. Ker imamo zdaj poleg kombilimuzine in limuzine še križanca, smo dali kupcem izbiro, da lahko izberejo, kar želijo.''

Foto: Mazda

Foto: Mazda

Zakaj CX-30, ne CX-4?

Tudi na našem portalu smo pri prvi skrivnostni napovedi znamke zapisali, da bo na ceste zapeljal CX-4. O tem so poročali skoraj vsi svetovni mediji, a smo ob predstavitvi na ženevskem avtosalonu ostali odprtih ust. Mazda je predstavila model CX-30, ki nima logične številčne povezave med modeloma CX-3 in CX-5. Zakaj takšna odločitev?

''Za drugačno ime smo se odločili predvsem zaradi dejstva, ker avtomobil ni večji CX-3 ali manjši CX-5. Gre za povsem nov model. Verjamemo, da smo storili velik korak naprej v primerjavi s predhodno oblikovno filozofijo znamke. Hoteli smo jasno sporočiti, da je to resnično nov model, in želimo, da to vedo tudi stranke. Takšnega avtomobila še nismo imeli v ponudbi in želimo, da postane naš ključni model, zato tudi povsem drugačno ime.''

Ni jih veliko s štirikolesnim pogonom

Časi, ko je bil štirikolesni pogonski sistem potreben le za boljši oprijem, ki ga ponujajo štiri gnana kolesa namesto dveh, so seveda že davno minili. Danes je štirikolesni pogon sodoben pripomoček, ki izboljša oprijem in vodljivost, ponuja dodatno varnost, hkrati pa je za voznika med delovanjem povsem nezaznaven in ga prav nič ne obremenjuje. A kupci zaradi nižje nakupne cene in navsezadnje tudi nižjih operativnih stroškov raje posegajo po dvokolesno gnanih izvedenkah. Je štirikolesni pogon pri CX-30 tam zaradi tradicije znamke?

''V tem razredu ni velikega povpraševanja za štirikolesnim pogonom. Želeli smo poudariti varnost, zabavo in dobre vozne lastnosti, kot je to zapisano v Mazdin DNK. Naredili smo notranjo raziskavo, kjer smo ugotovili, da v večini držav, razen v državah s snegom, štirikolesnega pogona ne potrebujejo, vendar si želijo voziti v križancu. Kljub temu smo zaznali željo kupcev po štirikolesnem pogonu tudi v državah, kjer nimajo snega.''

''Čeprav poudarjamo vozne lastnosti, ne želimo poudarjati športnosti. Nismo se osredotočali na športnost. Želimo poudariti naraven občutek za volanom, samozavest in dobro vozno izkušnjo. V primerjavi z mazdo 3 je pri CX-30 za 10 odstotkov več bočnega nagiba zaradi višjega centra ravnotežja. Želimo, da je naš avtomobil umirjen in uravnotežen. Vsakdo avto čuti po svoje, a na koncu merimo na širšo množico s temi občutki za volanom.''

Želi mazda s CX-30 stopiti naproti proizvajalcem premijskih avtov?

Mazda je vedno spadala med premijske in ''mainstream'' proizvajalce vozil. V zadnjih letih to letvico dvigujejo in se približujejo cenovno dražjim avtomobilom, toda s tem prihaja tudi odgovornost. Iz proizvajalca, ki je imel v ponudbi modele demio, MPV in nerodno oblikovanega CX-7, so v zadnjih letih naredili veliko preskok naprej. Kaj CX-30 pomeni za znamko?

''Vse bolj se zavedamo, kaj mora Mazda postati. Želimo se bolj oblikovati na trgu, poudariti svoje vrednote. Zelo lepa bi bila nadgradnja tega trdega dela, če bi nas v Evropi povezovali s premijskimi znamkami. CX-30 je prvi korak k temu priznanju.''

Foto: Mazda