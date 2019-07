Vsega ravno prav: to bo najbolje prodajana mazda #foto

Pri Mazdi z nestrpnostjo čakajo na jesen, saj bo poleg težko pričakovanega motorja skyactiv X na slovenske ceste zapeljal tudi povsem novi član CX-30. Srednjeveliki križanec se dimenzijsko postavi ob bok mazdi3 in med terenska modela CX-3 in CX-5. Ravno zaradi pravih dimenzij in dinamične oblike ima možnost, da postane najbolje prodajana mazda pri nas. Žal vam cen še ne moremo razkriti, znane bodo šele sredi avgusta.

Mazda CX-30 se dimenzijsko uvršča med modela CX-3 in CX-5. Foto: Mazda

Ocena:



Poleg prihajajočega motorja skyactiv X (ta bo na voljo jeseni) sta pri novem CX-30 na voljo dva motorja, bencinski G122 in dizelski D116. Poleg ročnega menjalnika bo na voljo še šeststopenjski samodejni menjalnik in pri obeh motorjih tudi štirikolesni pogon.



Sedli smo za volan bencinske različice v kombinaciji s sprednjim pogonom in samodejnim menjalnikom. Predvsem miren in uglajen motor zaradi svoje atmosferske zasnove potrebuje nekoliko višje vrtljaje za tisti samozavestni občutek. Po koncu 130-kilometrskega kroga se je povprečna poraba ustavila pri 7,5 litra. V prvem nekoliko ravninskem delu z nekaj kilometri avtoceste in manjšimi mesti pa se je gibala pri okoli 6,5 litra.



Kljub kupejevsko oblikovani strešni liniji smo bili presenečeni nad prostornostjo zadnje klopi. S 182 centimetri smo imeli še dovolj prostora za glavo in imeli hkrati za dobrih deset centimetrov prostora za kolena.



Ker smo prej sedeli v mazdi 3 smo bistveno lažje opravili dimenzijsko primerjavo v notranjosti. Sedenje je nekoliko višje, prostora na zadnji klopi je presenetljivo več in prtljažni prostor s 420 litri je kar za 70 litrov večji kot pri mazdi 3.



Vozniško sledi filozofiji znamke in v ospredje postavlja predvsem povezanost avtomobila z voznikom. Na cesti seveda blesti in spretno združuje svet dinamike in vsakodnevno uporabnega udobja.

Na cesti pozitivno izstopa

Mazdini modeli zaradi drzne oblikovne smeri v Sloveniji izstopajo. Kratki previsi, drzne linije in velike površine skupaj z njihovo barvo soul red prinašajo na ceste dobrodošlo drznost in drugačnost.

Oblikovalski studio v Evropi je blizu Frankfurta in tam je tudi nastala oblikovna zasnova za povsem nov model CX-30. Res je, oblikovno si večino elementov deli z mazdo 3, a oblikovalci so želeli postaviti pečat na drugo generacijo oblikovnega jezika kodo. Tako je nastala zmes križanca s kupejevsko sklenjenim zadnjim delom strešne linije. Fotografije mu delajo krivico. Obljubimo. V živo smo bili prijetno presenečeni, saj streha ni pretirano ukrivljena navzdol, avtomobil se zdi kompakten in z debelimi črnimi oblogami dovolj svež, da se lahko postavi po robu največjim tekmecem (VW tiguan, seat ateca, opel crossland X in drugi).

CX-30 ima za 2,5 centimetra višjo oddaljenost od tal kot CX-3. Foto: Mazda

Tako kot preostali Mazdini modeli je tudi CX-30 vozniško odlično uravnotežen križanec. Foto: Mazda

Kam pravzaprav CX-30 sploh spada?

CX-30 lahko opišemo na več načinov. S 4.395 milimetri dolžine se dimenzijsko uvršča med CX-3 (4.275 mm) in CX-5 (4.550 mm) oziroma si je v primerjavi z mazdo 3 dimenzijsko zelo podoben (4.460 mm), vendar ima kombilimuzina za kar sedem centimetrov daljše medosje (2.725 proti 2.655 mm).

Ker je križanec, ima seveda nekoliko dvignjen položaj sedenja. V primerjavi z mazdo CX-3 je ta dva centimetra in pol višji (150 proti 175 mm) oziroma manj kot centimeter manj kot pri CX-5 (180 mm).

Notranjost značilno kakovostna in urejena

Bolj kot sam videz in zasnova nas je, ko smo prišli do ključev CX-30, zanimala uporabnost v drugi vrsti in praktičnost prtljažnega Prostora zadaj je bilo dovolj za kolena in za glavo. Foto: Gašper Pirman prostora. Kljub krajši medosni razdalji je bilo na zadnji klopi za kolena nekoliko več prostora kot pri mazdi 3. Tudi za glavo nam ni zmanjkalo centimetrov. Prijetno presenečenje glede na kupejevsko zasnovo strešne linije.

Prtljažni prostor ni največji v segmentu. Pri Mazdi so spet iskali zlato sredino, kako uresničiti svojo vizijo zunanjega videza in hkrati obdržati nujno potrebno uporabnost. Prtljažnik ima 430 litrov prostornine, kar je dovolj za enočlansko družino oziroma dvočlansko z omejitvami. Ta tudi na pogled ni največji, a ko smo vanj odložili dva letalska kovčka in torbo, je bilo v njem še kar nekaj prostora. Zaradi nekoliko globlje zasnove bi lahko imeli potniki nekaj težav z nakladalno višino.

Na voznikovem sedežu je nadpovprečno udobno. Kakovost stikal na volanskem obroču je nadpovprečna, upravljanje 8,8-palčne večopravilne enote prek vrtljivega stikala preprosto in delno digitalni merilniki so pregledni in hkrati minimalistični. Voznik je v središču in Mazdina zasnova jinba ittai poudarja povezanost stroja z voznikom.

Podobno je nastavljeno tudi vse vzmetenje. CX-30 ne želi biti športnik, a s svojimi voznimi lastnostmi vsekakor piha na dušo dinamičnim voznikom. Na gričevnatih cestah okoli Frankfurta se je dokazal kot izvrstno izpiljen oziroma uravnotežen križanec. Njegovo poslanstvo je predvsem vsakodnevna uporabnost in pri tem blesti. Hkrati pa v enačbo prinaša še drzen videz in povsem zadovoljivo stopnjo prostornosti.

430 litrov prostornine ima prtljažni prostor. Foto: Gašper Pirman

Delno digitalizirane merilnike že poznamo. So preprosti za uporabo in pregled. Foto: Gašper Pirman

Bencinar in dizel



V CX-30 žal nismo mogli preizkusiti novega motorja skyactiv X (na voljo bo jeseni), zato smo sedli za volan bencinskega dvolitrskega atmosferca s tehnologijo blagega hibrida. G122 ne razpolaga s pretirano močjo in je namenjen predvsem umirjenim voznikom. Te bo nagradil z mirnim delovanjem in varčnostjo. Nam je porabil med 6,5 in 7,5 litra.



Poleg tehnologije blagega hibrida ta motor pozna še deaktivacijo valjev in je lahko sparjen s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom. Dizelski D116 za zdaj še ni opremljen s tehnologijo blagega hibrida in ne pozna deaktivacije valjev. Kljub temu dosega emisijski standard Euro 6D-temp, vendar se bo zanj odločila le peščica kupcev. Največji delež bo pripadel G122 in noviteti X180.

Bogato oprema tudi za vstopnega kupca

Čeprav pri uvozniku cen za CX-30 še nimajo so potrdili, da bo nekoliko dražji kot mazda 3. Kupec bo poleg drugačne karoserijske oblike in spremenjenega vzmetenja ter nekaterih dodatkov serijsko dobil precej. Samodejno zaviranje v sili, senzor mrtvega kota, sistem za nenamerno menjavo voznega pasu, sistem za prepoznavo prometnih znakov, pametni tempomat, sistem za utrujenost voznika in drugi bodo vgrajeni v vsako mazdo CX-30. Na seznamu opcijske opreme bodo med drugim polni žarometi LED, 360-stopinjska kamera in pametni temopomat z asistenco za pomoč pri vožnji.

Mazda je končno predstavila avtomobil, ki vstopa v enega najhitreje rastočih segmentov v Evropi. Uspeh CX-30 bo odvisen predvsem od cene, a Mazda ima, sodeč po prvi vožnji, v rokavu močnega aduta.

Materiali so na visoki ravni, prav tako položaj za volanom in počutje. Palec gor. Foto: Mazda

Skyactiv X bo pri CX-30 na voljo nekoliko pozneje jeseni. Na naše ceste bo avto zapeljal septembra. Foto: Gašper Pirman