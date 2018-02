Službeni avto: kaj dobi slovenski direktor za 150 tisočakov?

Audi A8, mercedes-benz razred S in BMW serije 7

Kakšno opremo in udobje ponujajo tri vodilne premium limuzine – audi A8, BMW serija 7 in mercedes-benz razred S – poslovnežu v Sloveniji? Za pravi izkoristek avtomobila je treba pripraviti vsaj okrog 150 tisočakov.

Limuzine Mercedes-Benza, BMW in Audija predstavljajo vrh ponudbe "ljudskega" premium razreda. Avtomobili znamk, kot so Rolls-Royce, Bentley in podobni, so bistveno dražji.

Meja 150 tisočakov je nujna za izkoristek tehnike in udobja

Na slovenski avtomobilski trg je z novim audijem A8 zapeljala še tretja luksuzna poslovna limuzina treh največjih premium proizvajalcev na svetu. To so avtomobili, ki zahtevnim uporabnikom – pogosto so to direktorji, različni poslovneži in podjetniki – ponujajo največ. Zanje je treba odšteti več kot sto tisočakov. Za prenovljeni mercedes-benz razred S vsaj 106, za novega audija 107 in za BMW-jevo serijo 118 vsaj tisoč evrov. Toda kdor želi pri takem avtomobilu izkoristiti njegov potencial na področju napredne tehnologije in vrhunskega udobja, bo moral odšteti vsaj okroglih 150 tisočakov.

Audi A8 L 50 TDI quattro BMW 740 Ld xDrive Mercedes-benz S 400 4matic Dolžina: 5.172 mm 5.238 mm 5.271 mm Medosna: 2.998 mm 3.210 mm 3.165 mm Moč motorja: 210 kW 235 kW 250 kW Menjalnik: Samodejni 8-stopenjski Samodejni 8-stopenjski Samodejni, 9-stopenjski 0-100 km/h: 5,9 s 5,3 s 5,2 s Naj. Hitrost: 250 km/h 250 km/h 250 km/h Osnovna masa: 2.050 kg 1.975 kg 2.075 kg Gorivo: 72 l 78 l 70 l Prtljažnik: 505 l 515 l 510 l

Mercedes nagovarja s kombinacijo elegance in dinamičnosti. Foto: Gašper Pirman

Visokotehnološka notranjost novega audija A8, ki je med vsemi tremi najnovejši. Foto: Gašper Pirman

Bistvo vseh treh limuzin je v popolnem udobju potnika na zadnjem desnem sedežu. Foto: Klemen Korenjak

Z vidika opreme in končne cene so razlike majhne

Ko smo za vsako med omenjenimi tremi limuzinami pripravili konfiguracijo za okroglih 150 tisočakov – pri vseh smo izbrali dizelski motor in štirikolesni pogon –, so se iz vidika opreme pokazale dokaj majhne razlike.

BMW ima resda nekoliko višjo začetno ceno, a zato v serijski opremi že več nepogrešljive opreme. Serija 7 ima na primer serijska 19-palčna platišča, Audi le 17-palčna. Pri A8 je treba tudi doplačati štiripodročno klimatsko napravo, ki je pri BMW serijska. Naposled se tako cene izenačijo. Vse tri limuzine so na voljo v podaljšani medosni razdalji, a BMW med vsemi (tako cela dolžina kot medosna razdalja) pri merah najbolj izstopa. Medosna razdalja znaša kar 3,2 metra, vsi pa zlahka presegajo skupno dolžino petih metrov.

Pri avtomobilih za več kot sto tisočakov je treba še vedno marsikaj doplačati

Med trojico mercedes nima možnosti žarometov z lasersko funkcijo, zato pa imajo vsi trije sisteme za nočni vid, popolno udobje za potnika zadaj desno, avtomobilsko televizijo in telefonijo ter varnostno-asistenčne pripomočke. Čeprav je izhodiščna cena nad sto tisočaki, je treba za marsikateri dokaj samoumeven element opreme doplačati. Na primer za digitalni radio ali vmesnik za podporo sistemu Car Play.

Foto: Gašper Pirman Audi A8 L 50 TDI quattro – 150.515 EUR



Osnovna cena: 114.020 EUR

Dodatna oprema: 36.677 EUR



Kovinska barva, 19'' platišča, asistenca za nočno vidljivost (night vision), Audi smartphone vmesnik, BangOluffsen premium sound s 3D-zvokom, digitalni TV in radio, matrična LED-žarometa z lasersko funkcijo, kamera za nadzor okolice, parkirna asistenca, štiripodročna klimatska naprava, komfortni individualni sedeži zadaj, funkcija sedeža za počitek voznika zadaj desno, komfortna vzglavnika, prezračevanje in masaža sedežev spredaj in zadaj, sistem za zabavo zadaj, varnostni sistemi (asistenca za križišča, asistenca za stranski promet zadaj, audi pre sense spredaj in zadaj), panoramska steklena streha, projicirni sistem, zatemnjena stekla zadaj, usnjeni štirikraki volanski obroč, štirikolesno krmiljenje, ogrevanje in prezračevanje mirujočega vozila 114.020 EUR36.677 EURKovinska barva, 19'' platišča, asistenca za nočno vidljivost (night vision), Audi smartphone vmesnik, BangOluffsen premium sound s 3D-zvokom, digitalni TV in radio, matrična LED-žarometa z lasersko funkcijo, kamera za nadzor okolice, parkirna asistenca, štiripodročna klimatska naprava, komfortni individualni sedeži zadaj, funkcija sedeža za počitek voznika zadaj desno, komfortna vzglavnika, prezračevanje in masaža sedežev spredaj in zadaj, sistem za zabavo zadaj, varnostni sistemi (asistenca za križišča, asistenca za stranski promet zadaj, audi pre sense spredaj in zadaj), panoramska steklena streha, projicirni sistem, zatemnjena stekla zadaj, usnjeni štirikraki volanski obroč, štirikolesno krmiljenje, ogrevanje in prezračevanje mirujočega vozila

Foto: Gregor Pavšič BMW 740 Ld xDrive – 149.571 EUR



Osnovna cena: 121.500 EUR

Dodatna oprema: 28.071 EUR



BMW-ključ z zaslonom, brezžično polnjenje mobilnega telefona, panoramska steklena streha, ogrevan volan, laserski žarometi, zatemnjena stekla zadaj, električni rolo na zadnjih stranskih steklih, kamera surround view, daljinski nadzor parkiranja, parkirni asistent, ekskluzivni salonski sedež zadaj, masažna funkcija za zadnja sedeža, električno nastavljiva komfortna sprednja in zadnja sedeža, masažna funkcija, BMW ukazi s kretnjami, zvočni sistem Harman Kardon, televizija, paket zabavne vsebine Experience zadaj, digitalni radio, integralno aktivno krmiljenje, driving asistant plus, aktivno prezračevanje za sedeže zadaj, M usnjen volanski obroč 121.500 EUR: 28.071 EURBMW-ključ z zaslonom, brezžično polnjenje mobilnega telefona, panoramska steklena streha, ogrevan volan, laserski žarometi, zatemnjena stekla zadaj, električni rolo na zadnjih stranskih steklih, kamera surround view, daljinski nadzor parkiranja, parkirni asistent, ekskluzivni salonski sedež zadaj, masažna funkcija za zadnja sedeža, električno nastavljiva komfortna sprednja in zadnja sedeža, masažna funkcija, BMW ukazi s kretnjami, zvočni sistem Harman Kardon, televizija, paket zabavne vsebine Experience zadaj, digitalni radio, integralno aktivno krmiljenje, driving asistant plus, aktivno prezračevanje za sedeže zadaj, M usnjen volanski obroč