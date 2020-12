Se jih spomnite? Pet avtomobilov, rojenih pred 40 leti.

Pred štiridesetimi leti je nastala vrsto let najbolje prodajana video igra Pac-Man, v februarju so bile oči uprte na olimpijske igre v Lake Placidu in v maju so prebivalci takrat še skupne države Jugoslavije žalovali za smrtjo predsednika Josipa Broza - Tita. A veliko se je dogajalo tudi v svetu avtomobilov. Leta 1980 so na ceste zapeljali tudi nekateri pomembni novi avtomobilski modeli - zastava yugo, audi quattro, fiat panda, renault fuego in dodge ram.

Med petimi zgoraj naštetimi modeli, ki so pustili največji vtis v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je možno dva še danes kupiti v prodajnih salonih. Panda je eden redkih modelov, hkrati pa tudi eden uspešnejših modelov znamke Fiat. Ram je postal samostojna znamka znotraj skupine FCA, a je oznaka ram na začetku še vedno namenjena poltovornjakom. Kot častno omembo si zasluži tudi renault 5 turbo. Ta posebna serija danes izredno cenjenega modela je nastala pred štiridesetimi leti, čeprav so izdelali le 1.820 primerkov prve generacije.

Zastava yugo

Foto: Arhiv Yugocar Adventure

Zagotovo eden najbolj poznanih avtomobilov v našem prostoru, ki ga še danes poznajo najmlajši in tudi najstarejši. Okoli yuga krožijo vse vrste zgodb, od zabavnih do resnih in žalostnih, vsekakor pa še danes služi kot avto, ki je imel velik vpliv na mobilne navade Slovencev. Bil je nekakšen naslednik priljubljenega fička (zastave 750), ročno izdelanega pa so ga leta 1977 najprej pokazali predsedniku Josipu Brozu Titu. Nad avtom je bil takrat razočaran, zamislil si je nekaj bolj pompoznega. Avto, ki bi očaral Američane.

In čeprav je bil škatlast, pomanjkljivo izdelan in pogosto pokvarljiv, je vsaj na začetku izpolnil obljube in sledil pompozni marketinški akciji. Za krajši čas je postal celo pravi prodajni hit. Družbo Yugo America je celo kupil avtomobilski gigant Chrysler. Osnovni model sicer ni imel radia niti klime, zračnih blazin in prostora za rokavice pred sovoznikom. Američani so ga označili za avtomobilsko čudo komunističnega režima, ki je stalo takratnih 3.990 ameriških dolarjev. Medtem ko je Zastava med letoma 1978 in 2008 v Kragujevcu izdelala 794.428 yugov, jim je uspelo med letoma 1985 in 1992 v ZDA prodati 141.651.

Foto: Audi Audi ur-quattro

Če je yugo predstavljal preprost način mobilnost, je audi quattro čisto nasprotje. Audi ur-quattro je tlakoval pot enemu najbolj legendarnih dirkalnih avtomobilov vseh časov, ki se je v obdobju skupine B v osemdesetih letih ponašal z najmočnejšim motorjem. Nemci so ga uradno predstavili 3. marca na avtosalonu v Ženevi, njegova posebnost pa je bila kakopak štirikolesni pogon quattro - od tod tudi njegovo ime.

Dodatek ''ur'' pred imenom quattro pomeni v nemščini za nekaj prvinskega, originalnega, pobudo za takšno poimenovanje pa je dal Audijev inženir Jörg Bensinger. Quattro si je delil veliko delov in arhitekturo s kupejevsko različico modela audi 80, a si je oblikovalec Martin Smith zamislil zdaj legendarne nabite blatnike, ki jih v današnjih dneh do neke mere posnemajo tudi moderni audiji.

In ravno ta avto je bil povod za ikonični audi quattro S1. Legendo skupine B je poganjal 2,1-litrski motor z uradno okrog 500 "konjev" in 480 njutonmetrov navora. Njegova masa je danes v starodobni različici le 1.090 kilogramov, zato do 100 kilometrov na uro pospeši v 3,1 sekunde.

Fiat panda

Foto: Fiat

Fiat je vsekakor kralj malih mestnih avtomobilov. Pogled v zgodovino prinaša pisano paleto uspešnih modelov, ki so pravzaprav tlakovali pot pandi. Ta je na ceste zapeljala leta 1980, za njeno obliko pa je poskrbel Giorgetto Giugiaro, eno največjih oblikovalskih imen v zgodovini avtomobilske industrije. V oblikovni zasnovi so jo pri Italdesign poimenovali il Zero, Fiat je kasneje predlagal ime Rustica, na koncu pa je postala Panda - krajše za Empando, rimsko boginjo ter zavetnica popotnikov.

Ta trivratna "škatla" je postala sinonim za zanesljiv, preprost in uporaben mestni avto. Dodano vrednost mu je leta 1983 dvignil štirikolesni pogon, do leta 2003 pa so jo nenehno posodabljali s številnimi prenovami. V štiridesetih letih so izdelali preko 7,8 milijona avtov, od tega jih je bila samo prve generacije 4,5 milijona. Pando je še vedno mogoče kupiti, tretja generacija pa ostaja prodajni adut Fiata.

Foto: Renault

Renault fuego

Fuego danes še ni pridobil veljave med zbiratelji, a bi si jo glede na njegovo zgodovino vsekakor zaslužil. Šlo je za naslednika modela 18, ki si je z njim delih arhitekturo in pogonski sklop. Za njegovo revolucionarno obliko je poskrbel Michel Jardin, ki je deloval pod vodstvom legendarnega Roberta Oprona. Šlo naj bi za enega boljših oblikovnih presežkov Oprona, zunanjo obliko pa so prvič v zgodovini avtomobilizma prilagajali tudi v vetrnem tunelu. Posledično pa je imel tudi nizek koeficient zračnega upora 0.32.

Bil je tudi prvi avtomobil na svetu z vgrajenim daljinskim zaklepanjem, leta 1982 je postal tudi najhitrejši dizelski avto na svetu s končno hitrostjo 180 kilometrov na uro. Fuego je bil tudi prvi avtomobil na svetu z obvolanskimi stikali za nadzor radia, na seznamu dodatne opreme so bili tudi usnjeno oblazinjenje, večfunkcijski potovalni računalnik, tempomat, klimatska naprava in električno pomično panoramsko steklo Webasto.

Foto: Dodge

Dodge ram

Slovencem znamka Dodge ni najbolj poznana, saj v Sloveniji in tudi v Evropi nikoli ni bila pretirano dobro zastopana. Da gre za ekskluzivno znamko pri nas je poskrbelo matično podjetje Chrysler, ki se je leta 2006 umaknilo iz Evrope. Kljub temu sta Dodge in poltovornjak ram zgodba o uspehu, a le čez lužo. Ime Ram se je prvič pojavilo leta 1981, ko so pri podjetju Dodge upokojili model z oznako D.

Z novim poltovornjakom se je vrnil tudi kipec na pokrovu motorja, ki so ga v preteklosti že uporabili med leti 1932 in 1954. Tako kot pri znamki Ford so tudi pri Dodgeu uporabili dodatne oznake 150, 250 in 350. Z njimi so jasno določili nosilnost, hkrati pa so bile na voljo tudi različne kabine ter 2- ali 2,4-metrski keson. Danes so poltovornjaki ram v četrti generaciji, pri skupini FCA pa so ločili znamki Dodge in Ram. Slednja podznamka je sedaj namenjena izključno izdelavi poltovornjakov.