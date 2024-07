Fiat je ob praznovanju svoje 125-letnice v polnosti razkril novo grande pando, ki jo bodo izdelovali v Srbiji. Avtomobil prihaja s Stellantisove platforme “smart car” in bo tehnično sorodna z novim citroenom C3.

Nova fiat grande panda bo na voljo tako z blagim hibridom kot tudi povsem električnim pogonom, ta pa bo imel predvidoma enako nizko izhodiščno ceno kot citroen e-C3. Kapaciteta baterije bo sprva 44 kilovatnih ur, moč elektromotorja pa 83 kilovatov. Izhodiščna cena električne različice bo pod 25 tisočaki. Pri hibridu tehničnih podatkov še niso razkrili, predvidoma pa bo tudi v tem primeru pogon enak kot pri francoskem bratu.

Grande panda je dolga skoraj štiri metre

Razkriti serijski avtomobil je oblikovno ohranil ključne poteze koncepta, ki so ga pri Fiatu pokazali že letos v začetku leta. Avtomobil prinaša kombinacijo modernih in retro potez, grande panda bo tako prav gotovo simpatičen avtomobil in pomembna novost Fiatove ponudbe.

V primerjavi z obstoječo pando je nova 30 centimetrov daljša. Dolžina avtomobila je tik pod štirimi metri (3,99 m) in je tako po izračunu Fiata pod povprečjem segmenta (4,06 m). Široka je 1,76 metra in visoka 1,57 metra.

Obstoječo pando bodo z bencinskim motorjem prodajali še naprej, predvidoma vsaj še do leta 2027.

Nov začetek za Fiat, sledijo še drugi pandini modeli

Fiat bo z izvedbo grande začel širiti družino pandinih modelov. Do leta 2027 sledita še športni terenec, ki se bo postavil ob bok dacii duster in podobno vozilo kupejevskih linij, ki ga bomo lahko oblikovno primerjali s ford pumo. Pri Fiatu so za oba modela že potrdili prihod v zadnje faze razvoja pred začetkom proizvodnje.

Za grande pando so ob polnem razkritju tako prvič pokazali tudi notranjost. Prtljažnik ima 361 litrov prostornine.

Foto: Fiat

