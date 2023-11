Zanimiva druščina proti Sloveniji, vozi tudi znani slovenski pevec #foto

Na pot se je podalo 15 vozil, v njih pa okrog 30 avanturistov. Vsi so vozili zastavo yugo, in sicer modele 45, 55 in 60, vsi pa so starejši od 30 let.

Dogodek so udeleženci označili kot Yugo reli in ga opisali kot “avanturistično potovanje po vseh republikah nekdanje Jugoslavije s starodobnimi vozili zastava yugo, druženje enakomislečih ljubiteljev starodobnih vozil, odkrivanje pristne domače kulinarike in degustacija lokalnih pijač. Spoznavanje kulture nekdanje Jugoslavije in druženje z lokalnim prebivalstvom.”

Foto: Yugo Rally 2023

Start v Ohridu, cilj na Turjaku

Karavana se je na pot 8. novembra odpravila iz Ohrida, danes zgodaj popoldne bodo dolgo pot – nabralo se bo od okrog 2600 do 2700 kilometrov – končali na Turjaku.

Ohrid (Severna Makedonija)–Leskovac (Srbija)–Zlatibor (Srbija)–Podgorica (Črna Gora )– Mostar (Bosna in Hercegovina)–Šibenik (Hrvaška)–Plitvice (Hrvaška)–Portorož (Slovenija)–Kranjska gora (Slovenija)–Turjak (Slovenija)

Od kje ideja za tako pot?

Idejni vodja odprave Jože Zalar je po operaciji, s katero so mu rešili življenje, ležal v bolnišnici. Med okrevanjem je začutil potrebo po druženju s prijatelji in avanturi, ker je življenje prekratko.

"Ob sebi sem zbral dobre prijatelje, avanturiste po duši. Ker želimo živeti življenje, smo se podali na pot. Potovanje po nekdanji republiki je lahko zabavno, če zraven dodamo še element presenečenja, ki se mu reče yugo in je v svetu poznan kot eden najslabših avtomobilov, postane tekmovanje izredno nepredvidljivo" je povedal Zalar.

Med udeleženci je tudi Rok Ferengja, pevec skupine Rok'n'Band, sicer znan kot velik avtomobilski navdušenec.

Zastava je model yugo začela izdelovati leta 1980. Avtomobil je zrisal Giorgetto Giugiaro, izdelali pa so ga na šasiji fiata 127. Skupno so jih izdelali nekaj več kot 794 tisoč. Zadnji je tovarno v Kragujevcu zapustil 20. novembra 2008, torej pred 15 leti.

Foto: Yugo Rally 2023

