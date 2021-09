Vas zanima izkupiček? Prodali so redek zastava yugo.

Na dražbi so včeraj prodali tega yuga GVC cabrio, ki ni le redka izvedenka, temveč so z njim prevozili manj kot 600 kilometrov.

Na dražbi v ZDA so prodali redko različico yuga cabrio, številni pa so bili navdušeni tudi nad ohranjenostjo avta. Lastnik je namreč z njim od leta 1990 prevozil vsega 370 milj (600 kilometrov), yugo GVC cabrio pa je tako praktično kot nov. Čeprav yugo ni med najbolj priljubljenimi avti v ZDA, so zanj iztržili 12.100 dolarjev (10.200 evrov).

Tako ohranjenega yuga še dolgo časa ne bo naprodaj

Tega redkega in izvrstno ohranjenega originalnega yuga so prodali na dražbi Barett-Jackson v Houstonu. Kot so zapisali na spletni strani dražbe, gre za popoln primerek za zbiratelja, ki si želi zbirko oplemenititi s tem izvrstnim yugom. V letu 1990 so izdelali vsega 6.359 yugov, od tega jih je bilo v različici cabrio najverjetneje le za odtenek. Če upoštevamo majhno prevoženo kilometrino, gre verjetno za najbolje ohranjenega yuga, ki je povrhu vsega še zelo redek.

Yugo v ZDA kljub klavrnemu koncu ni bil brez uspehov. Leta 1986 so jih prodali 36 tisoč, leta 1987 že 48 tisoč. V ZDA so jih prodajali do leta 1992, ko se je končna številka izdelanih yugov za Američane ustavila pri 141 tisoč. Leta 1990 so začeli vgrajevati tudi močnejši 1,3-litrski motor in petstopenjski samodejni menjalnik, ki sta vgrajena tudi v včeraj prodanega yuga GVC cabrio.

