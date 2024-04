Srhljiv prizor: ena najhujših nesreč na cestah v Sloveniji #video

Tine Koren in Tjaša Medvešek pred prvim štartom. Pred sedmimi leti sta se v Ajdovščini na svoj prvi reli pripravljala Tine Koren in Tjaša Medvešek. V domači delavnici sta pod budnim očesom očeta Aleksandra Korena pripravila zastava yugo in se prijavila na prvi reli za državno prvenstvo. Koren in Medveškova sta odpeljala prvo hitrostno preizkušnjo po ulicah Ajdovščine, toda tisti pravi del relija se je začel naslednji dan s cesto prek Predmeje. Ta velja za eno najbolj slikovitih v Sloveniji, ima pa tudi veliko pasti in v eno takih sta se ujela tudi mlada novinca.

Yuga so v nekaj mesecih popravili

Ujela sta počasnejšega tekmovalca pred seboj, na hitrem odseku je prišlo do padca osredotočenosti in za oster desni ovinek po spustu sta bila odločno prehitra. Večkratno prevračanje sta končala nepoškodovana, toda yugo je bil uničen. Takrat smo ju obiskali in tudi naredili spodnje fotografije.

Kljub težki nesreči sta obljubila, da se bosta vrnila na dirke, in res so doma popravili yuga. Jeseni istega leta sta bila že na štartu relija v Novi Gorici. Zdaj sta Koren in Medveškova tudi objavila posnetek nesreče iz aprila 2017.

Predmeja bo tudi letos sestavni del otvoritvenega relija državnega prvenstva, ki bo potekal 10. in 11. maja.

Yugo in posadka po nesreči na Predmeji:

Foto: Gregor Pavšič

