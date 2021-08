Še nevideno: Yugo na vlaku svečano prvič proti ZDA #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zastava yugo in ZDA

Tovorni vlak naložen z Zastavinimi yugi se je tako odpravil na pot proti pristanišču, od koder so jih nato z ladjo prepeljali v ZDA. Skupno so jih tja izvozili okrog 141 tisoč.

Tovorni vlak naložen z Zastavinimi yugi se je tako odpravil na pot proti pristanišču, od koder so jih nato z ladjo prepeljali v ZDA. Skupno so jih tja izvozili okrog 141 tisoč. Foto: Dan Halperin

Pred 36 leti so v srbskem Kragujevcu organizirali posebno proslavo. Na vlake so takrat naložili prve Zastavine yuge, ki so jih poslali proti ZDA. To so zasebni fotografski spomini na ta dogodek.

Od začetka Zastavine proizvodnje yuga za trg v ZDA mineva 36 let. Leta 1985 so Američanom prvič pokazali yuga s ceno slabih štiri tisoč ameriških dolarjev. Bil je eden najcenejših avtomobilov na trgu.

Yugo v ZDA kljub klavrnemu koncu ni bil brez uspehov. Leta 1986 so jih prodali 36 tisoč, leta 1987 že 48 tisoč. V ZDA so jih prodajali do leta 1992, ko se je končna številka izdelanih yugov za Američane ustavila pri 141 tisočih.

Proslava na dan, ko so iz Kragujevca proti ZDA poslali prvi vlak avtomobilov. Foto: Dan Halperin

Za promocijo yuga v ZDA je skrbel tudi Jonas Halperin, ki se je spoznal na industrijo zabave v Hollywoodu. Na področju stikov z javnostmi oziroma takratnega marketinga je delal za Malcolma Bricklina, ki je bil idejni vodja poizkusa prodora takratnega jugoslovanskega avtomobila v ZDA. Halperin je leta 1985 obiskal Kragujevac in sicer skupaj s takrat 15 let starim sinom Danom. Tam so organizirali proslavo v čast prve pošiljke yugov za ZDA. Dan Halperin je naredil nekaj fotografij z dogodka, ki jih je zdaj prvič delil z avtomobilskim portalom Motor1.

Prvega predserijskega yuga so v Kragujevcu sicer izdelali že julija leta 1977, s serijsko proizvodnjo pa začeli novembra leta 1980. Do novembra leta 2008 so jih izdelali 794.428.

Leto 1985 v Kragujevcu:

Foto: Dan Halperin

Foto: Dan Halperin

Foto: Dan Halperin