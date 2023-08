Slovenec z yugom nazaj z Nordkappa: cel kup dogodivščin #foto

Pred slabimi tremi tedni smo pisali o Blažu Koširju iz Žirov, ki se je z zastavo yugo odpravil na skrajni sever celinske Evrope. Zdaj se je vrnil z Nordkappa, in to – po pričakovanju – z veliko mero dogodivščin. Navsezadnje je moral v yugu že v prvem delu poti celo menjati motor.

Blaž Košir se je z zastavo yugom pred dnevi pripeljal do rta Nordkapp. To je najsevernejši del Evrope, kamor se je še mogoče pripeljati z avtomobilom. Nato je pešačil še do bližnjega rta, ki je dejansko najsevernejši del celinske Evrope. Pot nazaj je bila veliko hitrejša, vseeno pa se je domov vrnil utrujen, a poln spominov in zanimivih dogodivščin.

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Bilanca: prevozil je 9.532 kilometrov. Povprečna poraba je bila od pet do 5,2 litra bencina na sto kilometrov, ob tem pa je "skuril" še 17 litrov olja. Za gorivo je porabil okrog tisoč evrov, za cestnine in mostnine pa okrog 300 evrov. Skupno je imel okrog 1.800 evrov stroškov. Najdražje gorivo je točil v Nemčiji, kjer ga je liter 95-oktanskega bencina stal 2,3 evra.

Sodeč po navigaciji GPS je bila povprečna hitrost 75 kilometrov na uro, kar je dosegal pri približno tri tisoč vrtljajih na minuto – njegov yugo ima namreč le štiri prestave.

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Slab začetek, a veliko boljši konec – tako bi lahko povzeli vožnjo z yugom na sever Norveške. Zaradi okvare ventila se je pošteno zapletlo že v prvem delu poti. Blizu Stuttgarta se je pripetila tehnična okvara, ki je pod vprašaj postavila nadaljnjo pot.

Toda imel je srečo v nesreči – v Stuttgartu je imel prijatelja, ki mu je posodil delavnico in par pridnih rok, iz Slovenije pa so dostavili nadomestni motor. Tega mu je prijatelj najprej posodil, nato pa kar poklonil. Nekaj dni je namesto za potovanje posvetil delu v delavnici, a na srečo je novi vstavljeni motor dobro deloval.

"Dvakrat sem obstal ob cesti, in sicer zaradi težav z gorivom, a je bila to obakrat moja napaka. Zadnji dan mi je v kolonah na avtocesti začel nagajati tudi zaganjalnik motorja," je vtise še povzel Košir.

Na Švedskem mu je ponagajal motor s požrešnostjo olja. Lepil je ventile in menjal teflone. Nato je motor z enim litrom olja prevozil 600, pred tem le 400 kilometrov.

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Foto: osebni arhiv Blaž Košir

Foto: osebni arhiv Blaž Košir