Iz Žirov na Nordkapp: 37 let star yugo, danes na pot #foto

Zastava yugo in Nordkapp

Blaž Košir in zastava yugo 45 pred odhodom proti severu Norveške.

Blaž Košir in zastava yugo 45 pred odhodom proti severu Norveške. Foto: David Kastelic

Proti Nordkappu, skrajni z avtomobilom dosegljivi točki celinske Evrope, se z zastavo yugom podaja še en Slovenec. To je tokrat Blaž Košir iz Žirov, ki ga od danes naprej čaka okrog devet tisoč kilometrov dolga pot. Proti severu se odpravlja sam, vožnjo pa bo oplemenitil tudi z dobrodelno akcijo.

Severni Rt oziroma Nordkapp na severu Norveške je turistično najbolj znana točka skrajno severnega dela Evrope, kamor se je mogoče po cesti E69 še pripeljati z avtomobilom. Znameniti plato nad 307 metrov visokim klifom, kjer se Norveško morje sreča z Barentsovim oziroma Atlantski ocean z Arktičnim, je sicer še 2.102 kilometra oddaljeno od Severnega tečaja. Nordkapp je ime dobil po pomorščaku Stevenu Boroughu, ki je sredi 15. stoletja iskal severni ladijski prehod, turistično pa se je točka začela razvijati ob koncu 19. stoletja.

Yugo je star 37 let

Slovenci smo se do Nordkappa že peljali z najrazličnejšimi avtomobili. Tako z električnim hyundai ioniqom kot tudi že z zastavo yugom. Tudi s kolesom smo se tja že odpeljali.

Danes se z zastavo yugom iz domačih Žirov odpravlja tudi Blaž Košir. Na okrog 3.700 kilometrov dolgo pot, toliko je namreč Nordkapp v eno smer oddaljen od Žirov, se odpravlja samostojno.

“Yuga sem kupil pred 11 leti in od takrat se z njim rad vozim v poletnem času. Do zdaj sem bil z njim najdlje v Črni Gori, Nordkapp pa je že dolgo na seznamu želja,” odločitev o poti pojasnjuje Košir. Njegov zastava yugo je model 45 iz leta 1986, ki ima do zdaj prevoženih 180 tisoč kilometrov.

Vožnja bo tudi dobrodelna

“Pred potjo smo ga dobro pregledali, ima tudi nekaj manjših predelav oziroma posebnosti. Na primer elektronski vžig, elektronsko črpalko za gorivo, bolj udobne sedeže, dva polnilca za telefon in podobno,” dodaja Žirovec.

V zadnjem mesecu pred odhodom je svojo vožnjo sklenil oplemenititi še z dobrodelnim tonom. Povezal se je z Društvom za zaščito živali Novo mesto, kjer je že posvojil dve mački, vse pridobljene donacije pa bodo porabili neposredno za oskrbo živali (SMS MUCKINM5 na številko 1919).