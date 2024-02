Prvo razkritje: Fiat pokazal patent nove pande #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fiat bo povečal svojo prisotnost v razredu majhnih in kompaktnih avtomobilov. Po modelu fiat 600 – ta bo naslednik modela 500 X – bodo izdelali še nekoliko bolj robustno novodobno fiat pando. Tudi ta bo prišla z iste platforme, ki si jo majhni fiati delijo s koncernskimi brati, kot je jeep avenger. To pomeni kombinacijo električnih in bencinskih motorjev.

Pando poznamo že vse od leta 1980

Patentne skice napovedujejo zanimivo oblikovan in prepoznaven avtomobil, ki ga bodo v polnosti razkrili še letos. Fiat je pando začel izdelovati v začetku osemdesetih let, trenutno pa je model v svoji tretji generaciji. Najbolj se je uveljavila kot robustnejši manjši avtomobil, ki je v štirikolesno gnani različici zmogel tudi zahtevnejše vsakodnevne naloge. Aktualna tretja generacija pande pa je že stara, saj so jo razkrili leta 2011 na avtomobilski razstavi v Frankfurtu.

Foto: Fiat

Foto: Fiat