Drzni načrti Italijanov: skoraj milijarda za prenovo voznega parka

Italijanska vlada je predstavila podrobnosti programa, s katerim namerava prenoviti svoj avtomobilski vozni park. Program je usmerjen predvsem k tistim z nižjimi prihodki, ki bi lahko z državnimi spodbudami lažje zamenjali svoj stari avtomobil.

Italijanski avtomobilski vozni park je med najstarejšimi v Evropi. Po cestah pri naših zahodnih sosedih vozi vsaj 11 milijonov avtomobilov, ki imajo standard motorja kvečjemu Euro 3 – tega so imeli novi avtomobili pred 20 leti. Hkrati je tudi delež električnih avtomobilov v Italiji pod evropskim povprečjem. Prenova voznega parka je pomembna tako z ekološkega kot tudi varnostnega vidika, saj so bili starejši avtomobili veliko slabše varnostno opremljeni, kot so današnji.

Sredstva bodo široko razpršili, za električne pogone četrtina proračuna

Skupno bo na voljo 950 milijonov evrov. Od tega bo 793 milijonov evrov namenjenih avtomobilom, 35 milijonov motociklom in mopedom, 53 lahkim gospodarskim vozilom, 50 dolgoročnim najemom in 20 milijonov evrov za rabljena vozila.

Od omejenih 793 milijonov evrov za avtomobile jih bo 240 namenjenih spodbudam za nakup povsem električnih avtomobilov. Za priključne hibride bodo namenili dodatnih 50 milijonov evrov. Več kot polovico avtomobilskega proračuna, to je 403 milijone evrov, bodo namenili klasičnim hibridom, blagim hibridom in tudi avtomobilom s klasičnim motorjem na notranje zgorevanje – pogoj bo izpust CO2 od 61 do 135 gramov na prevoženi kilometer.

Teoretično bo Italijan dobil do 13.500 evrov subvencije

Višina sredstev bo odvisna od letnih prejemkov interesenta in starosti njegovega avtomobila – ta je povezana z emisijskim standardom avtomobila. Najvišji mogoči znesek subvencije bo 13.750 evrov, pridobili pa jo bodo lahko kupci z letnim prihodkom pod 30 tisoč evri in ob odpisu avtomobila emisijskega standarda od Euro 0 do Euro 2 ob nakupu električnega avtomobila.

Nakup novega avtomobila (električni ali bencinski) bo lahko subvencioniran, če njegova maloprodajna cena ne bo presegala 42.700 evrov (neto 35 tisoč evrov). Izjema bodo priključni hibridi, ki bodo deležni subvencije pri ceni do 54.900 evrov (neto 45 tisoč evrov). T. i. ekološki bonus za klasični motor je omejen na tri tisoč evrov. Do njega bo upravičen le tisti, ki bo hkrati odpisal svoj stari avtomobil. Pri električnih avtomobilih in priključnih hibridih znaša bonus do 7.500 evrov, v tem primeru pa ta ni pogojen z odpisom starega avtomobila.