Nova priložnost za Srbe: fiat panda tudi iz Kragujevca

Nekdanje podjetje Zavodi Crvena Zastava je leta 1853 ustanovil knez Aleksandar Karadžordžević. Najprej so izdelovali orožje, od leta 1930 Fordove tovornjake za jugoslovansko vojsko, od leta 1960 naprej pa tudi svoje dobro znane avtomobile. Vrhunec proizvodnje so dosegli leta 1989, ko so v enem letu izdelali skoraj 181 tisoč avtomobilov.

Na prgišču tega podjetja so nato z obsežno prenovo ustanovili družbo Fiat Automobili Srbija, ki je za Fiat izdelovala model 500 L. Fiat je tovarno uradno prevzel maja leta 2008. Zadnji avtomobil iz Kragujevca, ki je imel še oznako Zastava, je tovarno zapustil prav tega leta.

Po fiatu 500 L iz Kragujevca električna panda oziroma pandina

Iz Kragujevca so zadnja leta prihajale novice o začasnih prekinitvah proizvodnje in prisilnih dopustih, ki so bili posledica majhnega povpraševanja po fiatu 500 L. Fiat tega avtomobila zdaj ne izdeluje več.

Nova priložnost pa bo prišla v obliki nove fiat pande v električni različici. Poleg Maroka in Braziliji jo bodo izdelovali tudi v Torinu, so potrdili iz Stellantisa. Ker bodo obstoječo pando izdelovali vsaj še do leta 2027, bo električna različica predvidoma dobila oznako pandina. Fiat jo bo razkril prihodnje leto, ko naj bi se v Kragujevcu tudi že začela proizvodnja. Osnova za novodobno pando bo koncept centoventi.