Se bo danes pisala zgodovina? Izjemni šampion pred norim dosežkom.

Reli v Monte Carlu je kljub evoluciji modernega dirkanja ostal pojem nepredvidljive avtomobilske dirke, ki že desetletja od tekmovalcev sredi januarja zahteva izjemno sposobnost prilagajanja, potrpežljivosti, taktične zrelosti, odlične ekipne uigranosti in seveda naravnega talenta. Na tem reliju ima dirkač redko optimalno nastavljen dirkalnik ali izbrane prave gume, zato zmagujejo predvsem tisti, ki znajo v teh hitro spremenljivih pogojih zadržati mirno kri.

Foto: Red Bull

Reli Monte Carlo iz prvovrstnih voznikov izlušči elitno peščico šampionov. Nobena druga avtomobilska dirka voznikove psihe ne obremeni tako skrajno kot monaški reli. Tu je lahko usodno nepredvidljiv čisto vsak ovinek. Štart na suhi cesti, vmes vožnja po ledu in snegu, zaključek pa na mokrem asfaltu - takšna je bila pogosto realnost odločilnih hitrostnih preizkušenj, torej zaprtih cestnih odsekov, kjer posadke v reliju bijejo bitko z neusmiljeno uro.

Nikjer popolno sodelovanje med voznikom in sovoznikom ni tako pomembno, nikjer nagonski občutki voznika, da v delčku sekunde vsakič znova pravilno odreagira, ni bolj pomemben kot tu. Dirkač nima idealnih gum, največkrat mora izbrati kompromise in se jim prilagoditi.

Foto: Red Bull

Kako zahteven je ta reli, najbolje pokaže naslednji podatek - na dozdajšnjih 91 izvedbah relija je le trinajstim dirkačem uspelo zmagati več kot enkrat. Zdi se neverjetno in taka statistika je nekaj posebnega, a obenem tudi nazorno pokaže tiste najboljše. Zato so bile večkratne zmage izjemno redke, v luči teh podatkov pa še bolj do izraza pridejo dosežkih dveh francoskih Sebastienov.

Najprej je osem zmag na tem reliju uspelo doseči Loebu, devetkratnemu svetovnemu prvaku, njegov naslednik Ogier pa ga je na monaški ruleti še presegel. Do zdaj ima devet zmag in če bo danes potrdil vodstvo, ki si ga je z izjemno vožnjo privozil od četrtka zvečer, bo to krona kariere bržkone najbolj celovitega voznika relija vseh časov. Ogier je na reliju Monte Carlo zmagal z dirkalniki petih različnih proizvajalcev.

Največ zmag na reliju Monte Carlo ima do letos Sebastien Ogier (9). sledijo Sebastien Loeb (8), Tommi Mäkinen, Sandro Munari in Walter Röhrl (vsi po 4), Didier Auriol in Carlos Sainz (oba 3) …

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Ena izmed hitrostnih preizkušenj letošnjega relija je vodila mimo majhne vasice Forest-Saint-Julien pri Gapu, kjer je Loeb odraščal. Z očetom se je otrok odhajal sredi noči na ogled relija Monte Carlo, za dirke pa ga je še najbolj navdušil stric - tekmovalec v avtokrosu.

Vstopnico v reli si je privozil z zmago na izboru francoske avtomobilske zveze FFSA, kjer je s podporo Citroëna dobil priložnost in postal mladinski svetovni prvak v letu 2008. Čez nekaj mesecev je na reliju Monte Carlo prvič zmagal. Takrat je bil reli del prvenstva IRC, Ogier pa ni bil favorit in tudi vozil ni najhitreje. Toda medtem ko so drugi napadali in nato delali napake, je 25-letni Sebastien vozil zrelo, konstantno in se s sovoznikom Julienom Ingrassio zasluženo veselil prve monaške zmage. Še vedno je drugi najmlajši zmagovalec tega relija.

Foto: Red Bull

Od takrat je na novo spisal zgodovino svetovnega relija, kjer so se zdeli Loebovi dosežki nedosegljivi. Ogier lahko danes vknjiži svojo 62 zmago za svetovno prvenstvo. Osemkrat je bil svetovni prvak; za razliko od Loeba, ki je vedno zmagal s Citroënom, je Ogier naslove osvojil z dirkalniki treh različnih proizvajalcev.

Letos bo Ogier za Toyoto odpeljal le nekaj izbranih relijev za svetovno prvenstvo. Nobenega dvoma ni bilo, da na štartu uvoda v Monte Carlu ne bo manjkal. Na tem reliju lovi svojo deseto zmago, ta reli tudi njemu pomeni največ. Če uspešno odpelje še zadnje tri hitrostne preizkušnje, bo danes okrog 13. ure na vrhu mističnega prelaza Col de Turini slavil enega največjih dosežkov relija vseh časov.