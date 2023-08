Prespati na avtomobilu? Sredi noči zvoki, ki jih v spalnici ni.

Tako imenovani "overlanding" ni za vsakogar, a tisti, ki jim je to všeč, bodo v kombinaciji avtomobila in strešnega šotora neizmerno uživali.

Danes se je v Düsseldorfu začel tradicionalni sejem karavaninga, kar so napovedale tudi nekatere avtomobilske novosti zadnjih dni - Volkswagen je razkril koncept nove californie, Ford pa novo generacijo potovalne različice svojega potniškega kombija z oznako nugget.

Zanimanje za karavaning najrazličnejših vrst v Evropi ne upada, ravno nasprotno - vse več je možnosti, vse več tudi serijskih potovalnih različic, ki se pridružujejo številnim predelovalcem. Daleč so časi, ko je bila sinonim bivanja na prostem le klasična počitniška prikolica. Tem so se pridružili bivalniki najrazličnejših izvedb in cenovnih razredov, za še bolj poudarjen avanturistični duh pa prihajajo bivalniške predelave oziroma dodatki za manjša vozila.

Od nekdanjih prikolic do popotniških kombijev, ti so eden glavnih trendov

Manjše vozilo pomeni manj prostora in udobja, a zato veliko večjo mobilnost. Kdor ne želi vsega dopusta preživeti na enem mestu, temveč potovati in se seliti, pa tudi če ne ravno vsak dan, bo bolje shajal z manjšim bivalnikom kot večjo prikolico.

Še posebej priljubljeni so postali bivalniški kombiji, ki imajo zadnji tovorni del predelan v bivalniško enoto. Idealni so za pare ali družine z morda enim manjšim otrokom. Možnosti je veliko. Kdor se odloči za vstop v svet karavaninga ter sam pri sebi najprej odgovori na temeljni, a prav nič lahki vprašanji, kaj si zares želim in kaj torej potrebujem, bo zase našel dobro rešitev.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kaj pa šotor na strehi avtomobila?

Tako imenovani "overlanding" ni več nobena novost, a še vedno je zelo priljubljen. To je ena izmed tistih možnosti, ki ponujajo najbolj kompaktno in zato mobilno preživljanje prostega časa "na cesti". Šotor na strehi avtomobila omogoča zelo hitro postavljanje, relativno udobje in dovolj prostora, predvsem pa se je mogoče z avtomobilom, terencem ali poltovornjakom nato odpeljati do konca še tako oddaljene ceste.

Tako možnost sem prvič preizkusil na mini countrymanu, torej relativno majhnem avtomobilu. Countryman sicer čaka na svojo novo generacijo, kljub svoji starosti pa ostaja na trgu dovolj poseben, zanimiv in predvsem vozniško posrečen avtomobil. Na videz za izlet v neznano ne ponuja veliko prostora, toda v praksi je njegov prtljažnik pogoltnil presenetljivo veliko prtljage. In ker ga je poganjal dvolitrski bencinski motor, ne pa dizel, je bilo tudi vozniških užitkov na poti kar nekaj.

Dvig s pomočjo plinskih vzmeti, tudi pospravljanje ne sme trajati več kot deset minut

Bistvo pa je vseeno v šotoru. Ta sicer ni del Minijeve originalne tovarniške opreme, temveč gre za (uradno) poprodajno opremo. Dolg 210 in širok 33 centimetrov je namenjen dvema osebama, njegova nosilnost pa je do 180 kilogramov. S trdim ohišjem ponuja še nekaj dodatne zaščite in trpežnosti, s plinskimi vzmetmi pa omogoči polsamodejni dvig.

To pomeni, da je treba šotor spredaj in zadaj le nekoliko potisniti navzgor. Z nekaj vaje je tudi pospravljanje pred naslednjim premikom hitro in traja morda le od pet do deset minut.

Višina šotornega dela je 33 centimetrov, ko je iztegnjen, pa višina znaša 94 centimetrov. Šotor ima maso okrog 60 kilogramov, prostornino pa 271 litrov.

Ponoči naravo okrog nas začutimo drugače

Še posebej kadar v takem strešnem šotoru spimo zunaj območja urejenega kampa, torej nekje sredi narave ali kot v mojem primeru na zasebni parceli sredi hrvaške Istre, vsaj nekaj kilometrov od najbližjega naselja, je nočno dojemanje narave nekaj posebnega.

Pogled navzgor pokaže zvezdnato nebo, zvoki narave od blizu in daleč pa lahko "začetnika" v takem okolju ponoči prej motijo, kot uspavajo. Toda prav taka izkušnja je bistvo preživljanja noči na prostem.

Kaj še potrebujemo poleg šotora?

Zgolj strešni nosilec in nanj pritrjen šotor pa za nekoliko udobnejše bivanje v naravi ali kampu še nista dovolj. Del opreme šotora so namreč le še raztegljiva lestev, osnovna blazina in dva vzglavnika. S seboj je priporočljivo imeti podlago, da lahko po lestvi sestopamo brez obutve, pa zložljivo mizo in stol. Na trgu je take opreme veliko, je zelo kompaktna in tudi cenovno dosegljiva.

Prav tako ne smemo pozabiti na kante za vodo, pa morda pripomoček, vrečo za lažje iztekanje vode, manjši grelnik za kuhanje in podobno. Možnosti je veliko, to pa so bile moje osnove, ki so šle v prtljažnik avtomobila countrymanovih dimenzij.

Z velikostjo avtomobila rastejo tudi možnosti za večje šotore, iztegljive ponjave …

Osebno velik potencial za "overlanding" vidim tudi v priključnih hibridih in predvsem modernejših električnih avtomobilih. Možnost vsaj 220-voltne vtičnice, če ne že zunanjih porabnikov z močjo dobrih treh kilovatov - to omogoča sistem V2L ("vehicle to load") -, prinaša precej samozadostnosti. Če je zunaj hladneje, tudi delujoč motor ne moti sosedov.

Sicer pa večji avtomobil za osnovo nato ponuja tudi možnost večjih strešnih šotorov. Pri teh se lahko del raztegne stran od avtomobila in podpre, na voljo je iztegljiva senčna ponjava in podobno. To je osnova, navzgor nato rastejo možnosti skoraj brez resne meje. Nekaj tisoč evrov za osnovni šotor je vstopnica v svet brezskrbnega potepanja in drugačnega preživljanja prostega časa. Ni za vsakogar, a tisti, ki jim je to všeč, bodo v kombinaciji avtomobila in strešnega šotora neizmerno uživali.