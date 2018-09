''Prazna gora'' z eno najboljših cest na svetu #video

Gorska cesta Jabal Hafeet velja za eno najboljših vozniških cest na svetu. Sloviti odsek ceste leži na obrobju mesta Al Ain v Združenih arabskih emiratih in se v 11,7 kilometra povzpne na 1.219 metrov nadmorske višine. Voznik mora do vrha prepeljati šestdeset zavojev, zato je dvopasovna cesta na ''prazno goro'' priljubljena destinacija voznikov športnih avtomobilov, na njej pa je Chris Harris za oddajo Top Gear posnel test bugatti chirona.

Foto: Thinkstock

Igrišče za vozniške sladokusce

Do vrha gore Jebel Hafeet (neposreden prevod je ''prazna gora'') vodi cesta, ki ima kar šestdeset zavojev in tri vozne pasove. Dva pasova sta namenjena avtomobilom, ki se vozijo navzgort in eden tistim, ki se spuščajo z 1.219 metrov visoke druge najvišje gore v državi. Pogled na pokrajino ne vzbuja pretiranega navdušenja, še posebej, ker podobne ceste v Evropi obkrožajo divji slapovi, gozdovi, prepadi, vasice in številni drugi zanimivi geografski kraji.

Kamnita apnenčasta pokrajina obkroža praktično vsak meter ceste vse do vrha, a vožnja z vetrom v laseh v poznih popoldanskih urah, kjer sončni zahod boža pokrajino z nežnimi dotiki tudi tej surovi pokrajini doda nekaj čarobnosti. V vožnji do vrha bodo vsekakor bistveno bolj uživali vozniki, kot ljubitelji narave. Da gre za pravi vozniški raj namiguje že pogled na zemljevid, kjer je narisanih skoraj nepregledna množica serpentin in dolgih zavojev.

Foto: Google maps

Razmeroma nova cesta je dolga vsega 11,7 kilometra, a jo številni uvrščajo med največje favorite za laskavi naslov najboljša vozniška cesta na svetu. Popoln asfalt, pregledni zavoji dvopasovne ceste in nenehno vzpenjanje so pravi raj za vsakega vozniškega navdušenca - pa naj sedi za volanom povsem običajnega avtomobila ali pa kakšne športne klasike.

Nad potezami in linijami gorske ceste Jebel Hafeet je bil očaran in navdušen tudi eden najboljših avtomobilskih novinarjev in voznikov, Chris Harris. Do hotela in velikega parkirišča se je zapeljal z enim in edinim bugatti chironom. Kder je v večernih urah cesta praktično prazna, jo v večini primerov bogati prebivalci države izkoriščajo za adrenalinske vožnje s svojimi superšportniki.

Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock

Povprečen naklon je osem odstotkov

Cesto je v celoti zgradilo nemško podjetje Strabag International of Cologne, zaradi odličnega asfalta pa jo zelo radi uporabljajo tudi kolesarji. Tudi najmočnejše kolesarske ekipe trenirajo na klancu do gore Jebel Hafeet, saj je do vrha v povprečju 8-odstotni naklon. Je pa lokalna policija precej stroga in norenje ob prometno obremenjenih urah kaznuje z odvzemom avtomobila.