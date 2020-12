Pozor, med najboljše voznike prihajajo najstniki #foto

Povprečna starost prve deseterice svetovnega prvenstva v reliju, ki se je danes končala s slavjem Sebastiena Ogierja med vozniki in Hyundaia med proizvajalci, je kar 32 let. Na vrata tovarniškiih moštev trkajo izjemno hitri najstniki kot sta 20-letni Kalle Rovanperra in 19-letni Oliver Solberg. Bo menjavo generacij sprožila upokojitev Ogierja?

Še sedmič na vrhu - Sebastien Ogier (desno) in sovoznik Julien Ingrassia. Foto: Red Bull Danes se je v okolici Monze končal še zadnji letošnji reli svetovnega prvenstva, kjer je po shrljivem razpletu svetovni prvak spet postal Sebastien Ogier (Toyota). Še v soboto popoldne je bolje kazalo njegovemu moštvenemu kolegu Elfynu Evansu, ki je imel pred prihodom v Monzo kar 14 točk prednosti pred Ogierjem, vse do takrat pa je zelo rutinirano nadziral razplet relija. Toda v nenadni snežni nevihti se je ujel v past enega izmed ovinkov, zdrsnil pod cesto in odprl Ogierju odprto pot do naslova svetovnega prvaka. Z napako Evansa so se lahko naslova svetovnega prvaka med proizvajalci spet veselili pri Hyundaiju.

Lanski svetovni prvak Ott Tanak letos le tretji, za Ogierjem in Elfynom Evansom. Foto: Red Bull

To bi morala biti zadnja sezona za Ogierja, serijskega svetovnega prvaka in enega največjih šampionov tega športa. Naslov prvaka je osvojil s tremi različnimi znamkami avtomobila - od Volkswagna, do Forda in zdaj Toyote. Ker pa je epidemija s koronavirusom letos močno okrnila sezono, je Ogier vendarle s Toyoto podpisal še enoletno pogodbo.

Tako je covid-19 vsaj za eno leto podaljšal tudi menjavo generacij v vrhu svetovnega prvenstva. 36-letni Ogier je eden najstarejših med vodilnimi vozniki, a pri tovarniških moštvih ni edini s starostjo prek 30 let. Pri Hyundaiju sta lanski svetovni prvak Ott Tanak stara 33, Thierry Neuville - ta še vedno čaka na svoj prvi naslov - pa 32 let. Tudi Evans, nesojeni svetovni prvak letošnje sezone, je do pravega vrhunskega materiala in dovoljšnje mere izkušenj prišel šele pri 31 letih.

Foto: Gregor Pavšič

Kdo bo še sledil Ogierjevi upokojitvi?

Se bo z odhodom Ogierja začela velika menjava generacij? Kako dolgo bosta v vrhu relija še vozila Tanak in Neuville? Jima bodo še ponudili prave pogoje, ali bodo že namensko stavili na mlajše dirkače?

Toyota je že letos podpisala pogodbo s komaj 20-letnim Kallejem Rovanperro. Finski najstnik je bil že desetletje čudežni otrok, ki se je obvladovanja avtomobila učil na zaledenelem jezeru svojega očeta Harrija, prav tako nekdanjega tovarniškega voznika relija. Rovanperra je letos pokazal veliko zrelosti in upravičil zaupanje, sezono pa je končal na skupno petem mestu. Najboljši je bil s tretjim mestom na Švedskem.

Kalle Rovanperra je pri 20 letih odpeljal prvo sezono kot tovarniški voznik Toyote. Sklenil jo je na skupno petem mestu. Foto: Red Bull

Izjemna sezona za Oliverja Solberga. Lahko v svoji kariere preseže dosežke očeta Pettra, dolgoletnega tovarniškega voznika in svetovnega prvaka iz leta 2003? Foto: Red Bull

Mladinska svetovna prvaka - Tom Kristensson in Sjöberg Joakim (ford fiesta rally4). Foto: Red Bull

Medtem ko ima Rovanperra že pogodbo s tovarniško ekipo WRC, nanjo še čaka celo leto mlajši Oliver Solberg. Sin nekdanjega svetovnega prvaka Pettra Solberga je bil letos odličen tako na dirkah svetovnega kot evropskega prvenstva, kjer je postal tudi mladinski prvak. 19-letni Solberg je celo sezono vozil zelo hitro in z malo napakami, tudi v Monzi pa se je potegoval za zmago v razredu WRC 2. Ne gre dvomiti, da bodo tovarniška moštva kmalu vrgla pozornost na Solberga in mu ponudila pogodbo.

Rovanperra in Solberg sta najbolj očitna predstavnika nove generacije, ki avtomobile vrhunsko obvladujejo že pri dvajsetih letih. Samo za primerjavo - zdajšnji prvak Ogier je svoj prvi reli v življenju odpeljal pri starosti 22 let, v svetovno prvenstvo pa se je s podporo Citroena prebil pri 25 letih.

Koliko tovarniških sedežev bo sploh na voljo za mlade talente?

Med mladimi gre opozoriti na še nekaj imen, med njimi na Adriana Fourmauxa (ford fiesta R5), Pierra-Louisa Loubeta (hyundai i20 R5), Ole-Christiana Veibyja (hyundai i20 R5), Jarija Huttunena (hyundai i20 R5) in še nekaj drugih. Mnogo mladih voznikov trenutno vozi še v nižjih razredih in njihova kariera bo odvisna od rezultatov, zbranega proračuna in kajpak razpoložljivosti tovarniških sedežev. Trenutno pravi WRC program s podporo tovarne nudita le Toyota in Hyundai, kar je za razvoj širše baze nove generacije zvezdnikov relija zagotovo premalo.