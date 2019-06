Nazaj v preteklost: ceste, kjer zračno vzmetenje pride prav #foto

Z BMW X7 in serijo 7 po Romuniji in Bolgariji

Sedli smo za volan dveh paradnih konjev bavarske znamke in prevozili sedemsto kilometrov po Romuniji in Bolgariji. X7 in serija 7 sta dokazala, da prestiž nima meja in da lahko kljubujeta še tako slabim cestam. Romunija in Bolgarija sta se dokazali kot preprosti državi, z nizkim življenjskim standardom in velikimi razlikami med mesti in podeželjem. Kako sta se v takšnem okolju znašla bavarska prestižna velikana?

Stereotipi o Romuniji deloma še držijo. Na cesti smo srečali kar nekaj konjskih vpreg. Foto: Gašper Pirman

Stereotipi držijo le deloma

Romunija kot ena zadnje pridruženih članic Evropske unije pospešeno gradi svoj ugled ter svoja mesta pelje korak dalje. V Večina cest je v lepem stanju, znajo pa zagosti daljši odseki deloma dokončane obnove. Ti niso označeni in se lahko vlečejo tudi po nekaj kilometrov. Foto: Gašper Pirman državi živi 20 milijonov ljudi, o njej pa krožijo številni stereotipi. Tudi zato smo se izredno veselili posebnega dogodka - potovanja z dvema ''predsedniškima'' modeloma BMW po Romuniji in Bolgariji.

Torej, kaj pravijo stereotipi? Revna, umazana, polna ciganov in slabo vzdrževana država. Po tej vzhodno evropski državi smo prevozili nekaj več kot štiristo kilometrov. Na pot smo se odpravili v mestu Sibiu, se vmes ustavili v Bukarešti in pot nadaljevali do glavnega Bolgarskega mesta.

Čeprav smo kilometre ležerno premagovali v udobju zračnega vzmetenja, ti stereotipi deloma držijo. Njihova kupna moč enostavno ni na ravni preostalih članic Evropske unije, ljudje pa ravno zaradi tega živijo skromno. Ceste so večinoma lepe, na nekaterih slabše vzdrževane in s kakšno vmesno luknjo.

V večini primerov so asfaltirane le glavne ceste, a smo se z X7 podali tudi izven urejenih cest. Tam smo povečini srečali le dacie različnih oblik in starosti. Soudeleženci v prometu so sicer zelo pogumni vozniki, a videli smo kar nekaj avtov, za katere smo prepričani, da je vožnja na meji varnega.

V kraljestvu Dacie smo bili velikokrat opaženi

BMW nas je kljub temu peljal tja, kjer so nam predstavili dva svoja najžlahtnejša modela. X7 in serija 7 sta postavljena na sam vrh Tudi na hitri dvopasovni cesti, kjer je omejitev 100 kilometrov na uro, se vozijo konjske vprege. Foto: Gašper Pirman ponudbe, zato smo med vožnjo v dvesto tisočakov vrednih bavarcih poželi veliko pozornosti. Tam je še vedno možno na cestah videti konjske vprege, cestam pa v večinoma kraljujejo avtomobili domače znamke Dacie.

A po drugi strani ima Romunija tudi lepe plati. Gorski svet je čudovit, ceste so tam zelo dobro vzdrževane in prometa je malo. Tako rekoč vsi prelazi nosijo ime trans, kar v prevodu pomeni ''skozi''. Najbolj poznan je seveda Transfagarašan, a mi smo obiskali drugega. Transbucegi je poznan le domačinom, a ima potencial postati nov vozniški dragulj (o njem bomo pisali v prihodnjih dneh). Po eni strani povsem neprimerno okolje za bavarska velikana, po drugi strani pa pravi preizkus značaja in kakovosti.

X7 M50d z vgrajenim šestvaljnim trilitrskim dizelskim motorjem velja za najbolj športnega člana največje družine X. Ima več značajev in v programu comfort prinaša udobje limuzine, v programu sport pa tudi zna prijetno zarohneti.

Mesta so popolno nasprotje podeželju. Razen gostega prometa in nevljudnih voznikov so izredno prijetna ter bogata s kulturno dediščino. Foto: Gašper Pirman

Znak, ki ga v večini držav ne vidimo že nekaj časa. V Romuniji je jasno označeno, kdo ne sme voziti po avtocesti. Foto: Gašper Pirman

Na cestah veliko ''morskih psov''

Med drugim je znamka BMW v Romuniji zelo priljubljena. Lani so jih sicer po prodajnih številkah po dolgih letih z vrha odstranili pri Mercedes-Benzu, a že letos želijo znova stopiti na vrh.

Da ima država majhno kupno moč, priča število prodanih novih avtov BMW. Kljub 20 milijonom prebivalcem jih prodajo med 2.700 in 3.000. To je dobrega tisočaka več kot v Sloveniji. Po drugi strani se priljubljenost znamke kaže v številu uvoženih rabljenih avtov. Teh je na letni ravni kar 20 tisoč.

Če je pri nas delež pogona xDrive 41 odstotkov, pa so Romuni hitro nakazali svoje ambicije. Kar 90 odstotkov vseh prodanih avtov ima vgrajen štirikolesni pogon xDrive, 70 odstotkov pa se jih odloči za model, ki nosi črko X. Ker gre za enega najbolj priljubljenih modelov, imajo v Romuniji tudi ljubkovalna imena - serijo E30 imenujejo medved, na splošno pa vse BMW-je poimenujejo ''morski pes''.

Čaka jih veliko dela

Po eni strani jih povsem razumemo, hude zime in neurejene ceste so idealen sopotnik romunskega voznika. Čeprav v zadnjih letih pospešeno vlagajo v razvoj mest, tiskovni predstavnik znamke v Romuniji prizna, da močno zaostajajo pri razvoju in obnovi cest. Okoli Bukarešte tako nimajo avtocestnega kroga, nekatere ceste so se nepričakovano, povsem iznenada prelevile v makadamske in lukenj je kar nekaj. Zanimivo, pred uvozom na tako rekoč novo avtocesto je jasno napisano, da tam ni prostor za konjske vprege. Slednja je naravnost čudovita. Zgradili so jo šele leta 2012, zato je kot nova, na nekaterih delih ima tri pasove in hitrosti so omejene na 130 kilometrov na uro.

Večina avtov na cesti je od domačega proizvajalca Dacie. Tudi policisti v veliki večini sedijo v teh preprostih avtih. Foto: Gašper Pirman

Dimenzija pnevmatik vsekakor ne gre na roko luknjastim cestam, a serijsko vgrajeno zračno vzmetenje pri X7 močno izboljša udobje vožnje. Foto: Gašper Pirman

Nazaj v preteklost. Vsaj na podeželju.

Nič kaj drugače ni v Bolgariji. Tam so ceste lepše urejene, a luknje so na nekaterih mestih globoke deset in široke vsaj nekaj deset centimetrov. Tam zlahka uničiš pnevmatiko, poškoduješ platišče ali še kaj hujšega. Bolgari so se dokazali kot nori vozniki – na dolgih Ceste v gorah so izredno lepo ohranjene in pravi raj za voznike. Neskončno veliko zavojev in prečudovita narava - Transfagarašan ima močno konkurenco. Foto: Gašper Pirman ravninah od romunske meje do glavnega mesta se hitrosti redko spustijo pod 120 kilometrov na uro, prehitevanje v ''škarje'' je nekaj povsem vsakdanjega in predmeti na cestišču so pojav, ki se zgodi na nekaj kilometrov.

Majhne vasice so prav tako razmeroma zanemarjene, slabo vzdrževane in ljudje so tam skromni. Hiše so v večini primerov obdane z lesenimi ograjami, pred njimi ni ne duha ne sluha o pločnikih.

Vožnja v mestih je posebno doživetje. Vozniki so tam precej nevljudni, v večini primerov se požvižgajo na ločene pasove in se odločijo zaviti levo, tudi z desnega pasu dvopasovnice. V Bukarešti je promet gost zaradi številnih semaforjev in parkiranih avtov, na cestah pa smo za pet kilometrov poti potrebovali kar 45 minut.

V Bolgariji se kakovost avtov in cest dvigne. Foto: Gašper Pirman

Do Sofije so bile ceste dokaj prazne, a na določenih delih skoraj pozabljene. Grmovje se na nekaterih delih močno zarašča na cestišče, a to očitno nikogar ne moti. Foto: Gašper Pirman