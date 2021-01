Najtežji za najboljše? Monaško zmago je ponovilo le 12 šampionov.

Ozke ceste, poledenel asfalt in spremenljivo vreme so zaščitni znak relija Monte Carlo. Poteka od leta 1911, konec tedna bo na sporedu že 89-tič. Na fotografiji Carlos Sainz (subaru impreza); Španec je eden izmed le dvanajstih voznikov, ki so uspeli ponoviti zmago na najbolj nepredvidljivem reliju leta.

Ozke ceste, poledenel asfalt in spremenljivo vreme so zaščitni znak relija Monte Carlo. Poteka od leta 1911, konec tedna bo na sporedu že 89-tič. Na fotografiji Carlos Sainz (subaru impreza); Španec je eden izmed le dvanajstih voznikov, ki so uspeli ponoviti zmago na najbolj nepredvidljivem reliju leta. Foto: Reuters

Reli Monte Carlo je najbolj slaven in vsaj iz vidika nepredvidljivosti in raznovrstnosti tudi najtežji reli na svetu. Od leta 1911 je potekal 88-krat, izmed 58 različnih zmagovalcev pa jih je komaj 12 zmagalo vsaj dvakrat. Na vrhu sta Francoza Sebastien Loeb in Sebastien Ogier; oba kar s sedmimi zmagami, Ogier celo s šestimi zaporednimi.

Da je uspelo le 12 voznikom ponoviti zmago na reliju Monte Carlo, je najboljši dokaz njegove zahtevnosti. Le redko je ta reli potekal po suhih cestah. Razmere so se največkrat pogosto menjale; pa ne le na istem reliju, celo znotraj iste hitrostne preizkušnje.

Odseki suhega, mokrega in poledenelega asfalta, na vrhu visokih prelazov pa pogosto še nekaj centimetrov snega, so zahtevali od voznikov stalno zbranost in odločnost pri sprejemanju kompromisov. Brez športne sreče je bilo ta reli težko zmagati, a le na srečo se tudi ne gre zanašati. Serijska zmagovalca kot sta Sebastien Loeb in Sebastien Ogier tega relija nista dobila sedemkrat, le ker bi imela obilo sreče.

V tako težkih razmerah še bolj do izraza pridejo talent, hladnokrvnost, zbranost in sposobnost prilagajanja na različne razmere. Zato se tudi seznam večkratnih zmagovalcev relija Monte Carlo bere kot seznam največjih imen svetovnega relija vseh časov.

Tommi Makinen je na reliju Monte Carlo zmagal štirikrat zapored. Prve tri zmage je osvojil kot voznik Mitsubishija, zadnjo pa že v barvah Subaruja. Foto: Reuters

Dvanajst voznikov, ki je uspelo vsaj enkrat ponoviti zmago na reliju Monte Carlo:

št. zmag voznik: dirkalniki: zmage v obdobju: 7x Sebastien Loeb citroen xsara WRC, citroen C4 WRC, citroen DS3 WRC 2003-2013 7x Sebastien Ogier peugeot 207 S2000, VW polo WRC, ford fiesta WRC, citroen C3 WRC 2009-2019 4x Tommi Makinen mitsubishi lancer, subaru impreza WRC 1999-2002 4x Sandro Munari lancia fulvia HF, lancia stratos 1972-1977 4x Walter Rohrl fiat 131 abarth, opel ascona, lancia 037, audi quattro 1980-1984 3x Didier Auriol lancia delta HF integrale, toyota celica 1990-1993 3x Carlos Sainz toyota celica, subaru impreza, toyota corolla WRC 1991-1998 3x Jean Trevoux hotchkiss 686, delahaye 1938-1951 2x Miki Biasion lancia delta HF integrale 1987-1989 2x Erik Carlsson saab 96 sport 1962-1963 2x Maurice Vasselle hotchkiss AM 1932-1933 2x Bjorn Waldegaard porsche 911 S 1969-1970

Veliko slavje Audija leta 1984 za trojno zmago na monaški ruleti. Zmagal je Walter Rohrl. Foto: Audi

Že pred drugo svetovno vojno, ko je bil reli kajpak nekaj povsem drugega kot danes, sta večkratna zmagovalca relija postala Francoza Maurice Vasselle in Jean Trevoux. Med velikimi imenin svetovnega relija je dvakrat kot prvi zmagal Erik Carlsson s saabom 96.

Med večkratnimi zmagovalci relija sta velik pečat pustila trikratna zmagovalca Didier Auriol in Carlos Sainz, posebna primera pa sta bila Walter Rohrl in Tommi Makinen. Nemec je reli zmagal štirikrat in to vsakič z drugim avtomobilom, kot edini je ta reli dobil tako s pogonom na zadnji in sprednji par ter na vsa štiri kolesa. Makinen je reli resda vselej dobil “le” z dvema znamkama, a kot prvi je uspel ta reli zmagati štirikrat zapored.

Ogierjevih neverjetnih šest zaporednih zmag

To je med vsemi uspelo le še Ogierju, ki pa je Makinenovim zaporednim zmagam dodal še dve - monaški reli je dobil kar šestkrat zaporedoma in šele lani je moral prvič po letu 2013 priznati premoč tekmecem. Leta 2019 je Ogier reli dobil s prednostjo komaj 2,2 sekunde in še pred zadnjo hitrostno preizkušnjo je imel komaj o,4 sekunde prednosti.

Skupno ima aktualni svetovni prvak v Monte Carlu sedem zmag. Od tega resda eno iz leta 2009, ko reli ni štel za svetovno prvenstvo, temveč za takratno medcelinsko serijo IRC. Konec tedna bo Ogier na svoji toyoti yarisu WRC spet imel štartno številko ena in morebitna zmaga na monaški ruleti bi še bolj utrdila njegovo mesto v samemu vrhu najboljših voznikov relija vseh časov.

Sebastien Loeb je bil prejšnje desetletje kralj monaškega relija. Foto: Reuters

Sebastien Ogier se je rodil v francoskem Gapu, kjer bo središče relija tudi letos. Na "domačih" cestah si lahko Ogier privozi že osmo zmago na reliju Monte Carlo. Foto: Toyota