Več kot očitno glavni razlog za prekinitev tretje hitrostne preizkušnje Foto: zajem zaslona Včeraj zvečer se je s tremi uvodnimi hitrostnimi preizkušnjami začel reli Monte Carlo in z njim tudi nova sezona svetovnega prvenstva v reliju. Tudi letos so obiskovalci z ognjemeti in baklami na mnogih ovinkih pričarali odlično vzdušje in kuliso, ki je postala zaščitni znak nočnega uvoda tega relija v zadnjih letih.

Toda nekateri gledalci so vendarle tudi tokrat naredili korak preveč in zato je varnostna ekipa reli na tretji hitrostni preizkušnji včeraj kmalu prekinila. Sodeč po posnetkih iz dirkalnika, je eden izmed navijačev v lovu za fotografijo ležal na zelo nevarnem delu ob cesti, eden izmed navijačev pa je na ostrem ovinku z baklo tudi tekel za dirkalniki.

Reli se danes nadaljuje s šestimi hitrostnimi preizkušnjami. Po včerajšnjem uvodu vodi svetovni prvak Thierry Neuville (Hyundai) pred Sebastienom Ogierjem (Toyota), ki lovi že svojo deseto zmago na tem legendarnem reliju.