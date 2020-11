Najlepši avto, najboljši avto: take so lahko razlike

V primerjalnem testu Prima so poleg voznih lastnosti nedoločniki edini ocenjevalni sklop, ki ga ocenjujemo sami in ga ne merimo. V njem podamo osebno mnenje glede samega videza avtomobila, njegovo vpadljivost na cesti, počutje za volanom in prepričljivost celotnega paketa. V tem sklopu je tako zmagovalka testa škoda kamiq pristala na šestem mestu, na prvem pa peugeot 2008.

Naša (sedem uredništev) subjektivna ocena ima na koncu le 20 odstotkov teže v celotni oceni, rezultati pa so v tem sklopu precej drugačni kot po preštetih točkah iz vseh sklopov. Kot že zapisano v uvodu, v sklopu nedoločniki ocenjujemo predvsem videz, posebnost na cesti in kateri avtomobil na testu ima tisti faktor X. Ker imajo vsake oči svoj pogled ba svet (svojega "malarja"), teh ocen ne moremo izmeriti, zato jih vsako uredništvo določi glede na njihov pogled. Vsekakor pa v praksi pri nakupu avtomobila prav ti nedoločni dejavniki lahko igrajo zelo pomembno vlogo.

Pomembno vlogo imata drugačnost in igrivost

Zanimiv je pogled na lestvico v sklopu nedoločniki in končno lestvico, kjer je zmagovalec škoda kamiq. Pri ocenjevanju videza, Nekateri modeli v ospredje postavljajo individualnost, drugačno podobo, a so družinsko manj uporabni. Spet drugi stavijo na praktičnost, a so na cesti manj opazni in dinamično oblikovani. Foto: Gašper Pirman posebnosti in počutja v avtomobilu je zmagal peugeot 2008, ki je bil na drugem mestu v skupnem seštevku. Vsekakor gre za zelo drzno oblikovan SUV, všečen in dovolj poseben, da smo ga postavili na prvo mesto.

Veliko višje so bili avtomobili, ki so bili v generalni razvrstitvi nižje. Tako je še bolj očitna poteza Nissana, ki je že v prvi generaciji juka in tudi zdaj prostornost in družinsko uporabnost zamenjal za oblikovno drznost. Tudi Citroën že vrsto let v ospredje potiska individualnost, poudarja barve in s karoserijskimi plastičnimi dodatki razbija monotonijo. Francozi so tudi zato bili v sklopu nedoločniki visoko.

Kamiq, skupni zmagovalec testa, stavi na prostornost in uporabnost, a po drugi strani ni najbolj vznemirljiv na cesti. Še manj izstopa volkswagen t-cross, ki je bil v sklopu nedoločniki na predzadnjem mestu.