Mlada Slovenka, ki slika osupljive realistične avtomobile #foto

V šoli so ji risanje odsvetovali, prav tako pa tudi, da naj te svoje življenjske sanje raje opusti. Toda pri 20. letih danes Michelle Jakelj, Gorenjka z obrobja Maribora, z oljem slika več kot meter velike in osupljivo realistične podobe najrazličnejših avtomobilov. Kot samouk je v izpopolnjevanje talenta vložila na tisoče ur, v prihodnje pa se želi posvetiti študiju avtomobilskega oblikovanja.

20-letnica želi v prihodnje študirati avtomobilsko oblikovanje, tudi slikanje pa ji že danes predstavlja izpolnitev sanj. Foto: Gregor Pavšič Ko mi je šele 20-letna Michelle Jakelj, hči družine iz Jesenic, ki se je pred leti preselila v Pesnico pri Mariboru, v pogovoru o sebi razkrila, da je samouka in da so ji v šoli rekli, da ne zna risati ter da naj se v življenju raje ukvarja s čim drugim, sem se nehote spomnil na zgodbo Roberta Lešnika. Danes enega vodilnih avtomobilskih oblikovalcev, ki se že desetletje podpisuje pod zunanje linije vseh novih mercedesov, nekoč pa mladega oblikovalca, ki mu trikrat ni uspelo opraviti sprejemnih izpitov na oblikovalski fakulteti v Ljubljani.

Jakljeva je gledala v svojo sliko lamborghinija gallarda, ki v živo z vsemi podrobnostmi in odsevi navduši še bolj kot preko računalniškega zaslona. O sebi je govorila kot o samoukinji likovne umetnosti in navdušenki nad avtomobili vseh vrst, ki je v izpopolnjevanje znanja vložila že več let in na tisoče ur razmišljanja, učenja, strganih osnutkov in zavrženih skic.

"Moja želja je študij avtomobilskega oblikovanja, tudi z risanjem avtomobilov pa že danes izjemno uživam," je povedala.

V šoli so ji svetovali, naj risanje raje pusti pri miru

Že v osnovni šoli je rada risala in fotografirala, nato pa jo je učiteljica likovnega pouka želela postaviti na realna tla. Ker ji ni uspelo narisati prave kocke, ji je učiteljica zelo znižala oceno ter ji dejala, da risanje res ni zanjo. Ker ji je njeno mnenje močno okrnilo samozavest, se je odpovedala študiju fotografije.

Vseeno pa ni nikoli prenehala z risanjem. Najprej so pod njenimi prsti nastajale tetovaže, nato tudi potreti. A v tem pravega navdiha ni našla.

"Že kot majhna punčka sem se igrala predvsem z avtomobili in nikoli z barbikami. Poslušala sem sosedove avtomobile in jih vedno z občudovanjem gledala. Ko sem bila stara 16 let, sem šla takoj opravljat vozniški izpit. In tako sem nekoč v Mariboru v živo prvič videla novega forda mustanga. Rekla sem si, to je nekaj tako lepega, to moram narisati. Odšla sem domov in ga skicirala kar po spominu. Naslednji dan sem šla še drugič do avtomobila in ga narisala še v izvedbi brez strehe," se spominja Jakljeva.

Ob 150 centimetrov široki in 100 centimetrov visoki sliki lamborghinjia gallarda, ki jo je ustvarjala okrog 130 ur. Na njej je različica squadra corse, ki so jih izdelali le 50. Foto: Gregor Pavšič

"Sem samouk. Pogosto sem slikala ponoči, ko nisem mogla spati," razlaga 20-letna Gorenjka, ki z družino sicer živi v Pesnici blizu Maribora. Foto: osebni arhiv

Foto: Gregor Pavšič "Risala sem ponoči, tudi za sprostitev …"

Želela pa je natančnost, popolnost vseh detajlov in podrobnosti avtomobila. Če ga že ni mogla imeti na parkirišču pred hišo, je kot sliko tak avtomobil lahko občudovala vsaj doma na steni. Zato je stremela h kar najbolj realni sliki.

"Potrebne je bilo veliko vaje, na ure in ure dela. Strganih papirjev in skic, zmečkanih in vrženih v smeti. Do dveh ali treh let nazaj sem risala le črno-bele skice. Najprej osnovne, nato sem jih začela senčiti in izpopolnjevati. Takrat sem gimnazijo opravljala na daljavo in pogosto sem risala ponoči, ko nisem mogla spati. Avtomobili so me vedno sproščali. V tem sem iskreno uživala, to rada delam," razlaga 20-letnica.

Foto: Gregor Pavšič Prvo sliko z oljem je ustvarjala dve leti

Pri slikanju je sprva uporabljala akrilno tehniko, nato je začela risati z oljem. Prva slika z oljem je bil Mercedes-Benz CLA, in tega je slikala kar dve leti. Toliko časa je potrebovala predvsem za učenje mešanja barv. Ta slika je bila zanjo velika šola.

Ko je nato naslikala do zdaj svoj največji izdelek, lamborghini gallardo squadra corse, je cel postopek že skrajšala. Za to sliko pa je vseeno potrebovala okrog 130 ur dela. Najprej je naslikala avtomobil, se nato posvetila platiščem ter gumam in nato dodala še ozadje.

Ta mercedes-benz CLA je bil njena prva slika z uporabo olja. Ker se je šele učila mešati barve, jo je ustvarjala kar dve leti. Foto: osebni arhiv

Svojo pot je začela s takimi črnobelimi skicami, v ozadju pa ena izmed manjših slik v akrilni tehniki. Foto: Gregor Pavšič

Olja poudarijo avtomobilski sijaj

Veliko se učila prek interneta, videov na YouTubu, vsaj deset tisoč ur vaje, razmišljanja, dela. "Kako narisati pravi krog, igranje z odsevi na platiščih in karoseriji. Vsak avtomobil ima drugačne odseve. Na YouTubu ni videov, kako se realistično rišejo avtomobili, učila sem se prek realnega risanja kovine."

Bistvo takih slik je sicer v detajlih. Slika od daleč je hitro videti dobra, njena kakovost pa se pokaže predvsem takrat, ko si povsem od blizu ogledamo gume, izpuh, difuzorje in celotni vpadljivi zadnji del gallarda.

"Podrobnosti so tudi eden od razlogov, da uporabljam oljno tehniko. Od akrila je boljša, ker se zaradi olja taka slika bolj sveti. Avtomobilom ustreza sijaj in zato je z oljem lažje narediti bolj realno sliko," pojasnjuje Michelle.

"Večkrat stopim korak nazaj, pogledam in ocenim …"

Za več kot meter veliko sliko – gallardova je široka 150 in visoka 100 centimetrov – se vse začne s skico. Večkrat, tudi do desetkrat, jo je morala popraviti. Linije je treba narisati povsem na rahlo, saj oljne barve te skicirne črte slabo prekrivajo.

"Narediš, stopiš korak nazaj, pogledaš in premisliš. Popraviš in nadaljujem. Ko sem zadovoljna, je čas za barve," pojasnjuje Gorenjska iz Štajerske, ki avtomobila za svoj naslednji projekt še ni izbrala. Morda bo to tudi njen sanjski avtomobil, slavni ford mustang eleanor.