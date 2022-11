Kršili bi zakon: rešitev, na katero mnogi pomislijo #foto

Po šoku, ki je sledil po odločitvi Stellantisa, so pri Citroënu hitro našli rešitev in najbolj priljubljeni družinski enoprostorec pri nas začeli prodajati pod homologacijo N1. Berlinga se tako še vedno lahko kupi z dizelskim motorjem, a mora biti ta opremljen s fiksno zaščitno mrežo med zadnjimi sedeži in prtljažnim prostorom. Med našim testom se je večkrat pojavilo vprašanje, zakaj ne bi te mreže kupec preprosto odstranil in s tem izboljšal uporabnosti avta. Jo torej zasebni kupec, ki ne plačuje davka na dodano vrednost, lahko odstrani iz avta?

Odgovore smo poiskali na tehničnih pregledih Avto-moto zveze Slovenije. Že takoj so nam dali jasno vedeti, da morajo v vozilu, ki je homologirano kot N1, tudi po nakupu zasebnega kupca ostati vsi dodatki, ki jih je vgradil proizvajalec. "Vozilo, ki je bilo tovarniško izdelano kot tovorno in opremljeno s pregradno steno (mrežo), namenjeno zaščiti potnikov pred tovorom, mora imeti na tehničnem pregledu to steno oziroma mrežo vgrajeno."

Odstranitev poškoduje karoserijo

Čeprav je na prvi pogled delovalo, da bi pregradno mrežo v berlingu zlahka odvili in odstranili iz vozila, seveda ni tako. Številni so namreč med našim testom omenili, da bi mrežo, glede na vidne vijake in na prvi pogled preprosto odstranitev, hitro odstranili in avto uporabljali brez nje. Večkrat smo slišali, da zato, ker ne bi plačevali DDV, zaradi nakupa avta s homologacijo N1 niso pridobili finančne koristi, zato lahko s svojo lastnino počnejo, kar želijo, in bi mrežo posledično odstranili. Seveda ni tako. To onemogoča že zakonodaja, v kateri je jasno zapisano, da mora biti "mrežasta pregrada trdno povezana s karoserijo in podom tovornega prostora na tak način, da se je ne da odstraniti brez poškodovanja karoserije".

Foto: Gašper Pirman Foto: Gašper Pirman

Prodajni kralj razreda si bo počasi opomogel

Berlingo je praktično od leta 1996, ko je na ceste zapeljala prva generacija, pridobival veljavo v svojem segmentu. Njegova uporabnost, preprosta uporaba in predvsem konkurenčna cena so ga izstrelile na vrh prodajnih številk, tudi pogled na slovenske ceste priča o njegovi priljubljenosti. Prvo generacijo so pri Citroënu na trgu predstavili leta 1997, druga izdaja je sledila leta 2008, zadnja in najaktualnejša pa je kupce zapeljala pred štirimi leti. V letu 2019 so samo v Sloveniji prodali več kot 1.100 berlingov, njihov tržni delež znotraj segmenta pa je znašal kar 44 odstotkov. V letošnjem letu, deloma tudi zaradi novice o prenehanju prodaje izvedenk z motorji na notranje izgorevanje, predvsem pa zaradi že znanih težav v proizvodnji, je v prvih mestih prodaja nekoliko zastala. V zadnjih mesecih je spet opaziti občuten dvig prodaje, berlingo pa je bil zadnja dva meseca pri nas spet najbolje prodajani enoprostorec v svojem razredu.

Mrežo se lahko odstrani le pod enim pogojem

Brez pregradne mreže bi šlo, kljub homologaciji N1, le v enem primeru: "Če ima proizvajalec homologirano tudi tovorno izvedenko brez pregradne stene (zaščita potnikov se zagotavlja s pritrjevanjem tovora na predvidena pritrdišča, katerih trdnost mora biti pri homologaciji preverjena), pa lahko kupec, ki ni pravna oseba oziroma ki vozila ne uporablja za opravljanje dejavnosti, temveč za osebne potrebe, naroči tovorno vozilo brez pregradne stene in ga tako tudi uporablja v prometu."

A tudi takrat mora biti iz potrdila o skladnosti, ki ga uvoznik priloži vozilu ob prodaji, razvidno, da je bilo vozilo homologirano kot tovorno brez pregradne stene (mreže) – v opombah na potrdilu o skladnosti mora biti navedeno, da vozilo tovarniško ni opremljeno s pregradno steno (mrežo).

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman