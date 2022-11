Slovenska rešitev za berlinga? Tako je v praksi. #foto

Teoretično je berlingo N1 delovno vozilo za prevoz ljudi in njihove opreme. V nasprotju s furgonom (van) ima še tri sedeže v drugi vrsti, ki so za povrhu ločeni, poklopni in opremljeni s sidrišči isofix. Prav to mu, ob neizogibnih omejitvah, vrača družinsko uporabnost, po kateri je berlingo zaslovel, takoj ko se je prvič pojavil na cestah.



Medtem ko je kovinska pregrada med potniškim in tovornim delom za družinska potovanja koristna, je za status tovornega vozila nujno potrebna. Omogoča varen prevoz visokih in zaradi nosilnosti tudi težjih predmetov. Trdna plošča z možnostjo dveh višin v prtljažniku omogoča ustrezno namestitev opreme in orodja, v kabini pa se udobno pelje delovna ekipa do petih ljudi.

Na fotografiji je berlingo N1, čeprav bi ga zlahka zamenjali za M1. Foto: Gašper Pirman

Zastekljeni "furgon"

Med vozili za prevoz potnikov in vozili za prevoz blaga so določene razlike, nekatere "birokratske", večinoma pa bolj otipljive. Vendar pogled na tovorni in avtomobilski berlingo ne razkriva prav nobene razlike, ker je tudi različica N1 v celoti obdana s steklenimi okni. Celo kovinska stena v notranjosti ne deluje odločilno, saj je različne zaščitne pregrade v številnih avtomobilih mogoče poljubno nameščati in odstranjevati.

Varnejši prevoz prtljage in večja nosilnost

Ob pogledu na konstrukcijo, ki preprečuje možnost naleta kosov prtljage v potnike, morajo biti obrtniki in serviserji ter tudi glave družin samo zadovoljni. Kovinska mreža omogoča mnogo bolj učinkovito zaščito od običajnih mrež iz tkanine, vpetih pod stropom. Po drugi strani je stena ovira za daljše predmete, ki so v dozdajšnjih izvedbah lahko segali skoraj do treh metrov.

Nosilnost berlinga N1, kot razlika med največjo tehnično dovoljeno maso in maso vozila iz potrdila o skladnosti, znaša 720 kilogramov. To je precej več, kot smo poročali v dozdajšnjih zapisih o berlingu, in kaže na bolj utrjeno "tovorno" vzmetenje.

Kaj nas je zmotilo



V tovorni prostor je nameščena oprema, ki je zaradi fiksne stene dosegljiva samo skozi peta, prtljažna vrata. Gre za dva utora za pijačo, priključek 12 voltov, varnostni pas in celo orodje za reševanje iz zaprtega prtljažnika.

Širina tovornega prostora je pravšnja za otroško kolo. Foto: Gašper Pirman

Rogla se mora brez koles postaviti na glavo. Foto: Gašper Pirman

Demontaža stene je mogoča le na prvi pogled

S ključem 13 je treba odviti le par vijakov in pazljivo prenesti (verjetno) ne prav lahke pregrade iz kabine. Vendar, ali res tako preprosto nastane dobri stari enoprostorni berlingo? Da ni tako, smo opazili med polaganjem naslonjal treh sedežev v drugi vrsti.

Na obeh straneh plošče sta se pokazali dve močni kovinski zanki v obliki črke U, v kateri se pripneta naslonjali levega in desnega sedeža. Brez zaščitne stene naslonjali izgubita opori in berlingo ne more biti petsedežnik. Glede same odstranitve naj bi bili bolj jasni predpisi, ti pa kot ponavadi dopuščajo kakšno razlago "malo po svoje".

Na tehnični pregled vsako leto

Namesto po štirih letih od nabave vozila mora berlingo N1 vsako leto na tehnični pregled (tako določa zakon o motornih vozilih v 50. členu), kjer med preostalim preverijo tudi ustreznost gasilnega aparata. Tu omenjamo, da namestitev aparata pod sovoznikovim sedežem ni najboljša. Izpod sedeža je namreč dosegljiv samo od zadaj skozi desna drsna vrata.

Prekategorizacija vozila iz kategorije M1 v N1

Za to spremembo so se morali pri Citroënu ravnati po 50. členu pravilnika o delih in opremi vozil. Ta v točki 1 sicer dopušča le eno vrsto sedežev, na srečo proizvajalca pa je v točki 11 v povezavi s točko 12 zapisana izjema, po kateri ima berlingo lahko dve vrsti sedežev. Nadalje mora biti po tem členu tovorni prostor od potniškega ločen s pregrado (pločevina ali kovinska mreža) po celi višini in širini, med vožnjo vzvratno pa mora delovati opozorilni zvočni signal.

Službena in družinska uporaba berlinga

Podjetniki lahko v imenu pravne osebe ugodno kupijo berlinga N1 brez DDV, obenem pa ga uporabljajo za osebne potrebe. Uporaba službenega vozila v zasebne namene je obdavčena in se mesečno obračunava kot boniteta. Odvisna je od nabavne vrednosti (in starosti) vozila, od mesečno prevoženih kilometrov …

Uporaba vozila, naj bo poslovna ali brez davka zgolj špekulativna, poleg navedenih dejstev zahteva tudi skrbno evidenco o prevoženih poteh z dnevnimi potnimi nalogi. Nezanemarljiva je tudi višja cena zavarovanja vozila, ki velja za pravne osebe.

Kovinski element v obliki črke U je držalo, v katero je vpeto naslonjalo stranskega sedeža. Brez tega berlingo ne more biti petsedežnik. Foto: Gašper Pirman

Dolžina tovornega prostora Foto: Gašper Pirman